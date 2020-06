Veeam: Digitální transformaci brzdí zastaralé technologie a nedostatek dovedností

Společnost Veeam Software ve své analýze uvádí, že téměř polovina organizací po celém světě zaostává na své cestě za digitální transformací především kvůli nespolehlivým a zastaralým technologiím.

Celkem 44 % z nich uvádí jako další překážku v úspěchu nedostatek IT schopností nebo odborných znalostí. Téměř každá společnost pak podle Veeamu připouští, že očekává výpadky, přičemž 1 z 10 jejich serverů měl každý rok neočekávaný výpadek.

„Technologie se neustále posouvají vpřed a nepřetržitě mění a transformují způsoby našeho podnikání – obzvláště v současné době, kdy všichni pracujeme novými způsoby,“ říká Danny Allan, CTO a SVP pro produktovou strategii ve společnosti Veeam.

„Ochrana dat se musí posunout od zastaralých historických řešení na vyšší úroveň inteligence a musí být schopna předvídat potřeby a vyhovět vyvíjejícím se požadavkům. Na základě našich dat se ukazuje, že pokud to šéfové firem neuznají – a nebudou podle toho jednat – ke skutečné transformaci prostě nedojde,“ dodává.

Kritický význam ochrany a dostupnosti dat

Respondenti uvádějí, že se data poskytovaná prostřednictvím IT stala srdcem a duší většiny organizací, takže by nemělo být překvapením, jak důležitá se pro IT týmy stala „ochrana dat“, včetně toho, že nejde jen o zálohování a obnovu dat, ale také o rozšiřování podnikatelských schopností.

Celkem 40 % organizací v průzkumu uvedlo, že stále spoléhá na zastaralé systémy na ochranu dat. Naprostá většina (95 %) organizací pak podle Veeamu trpí nečekanými výpadky a v průměru takový výpadek trvá téměř dvě hodiny (117 minut).

Zasazeno do kontextu, respondenti považují 51 % svých dat za „vysoce prioritní“ oproti „normálním“. Náklady na hodinovou odstávku vysoce prioritní aplikace jsou průměrně 67 651 dolarů, zatímco u normální aplikace jde o 61 642 dolarů.

S takovou rovnováhou mezi vysoce prioritními a normálními daty v jejich podílech a nákladech na výpadky je podle Veeamu jasné, že záleží na všech datech a že v rámci dnešních prostředí jsou jakékoli výpadky nepřípustné.

Digitální transformace a cloud

Podniky si podle průzkumu uvědomují, že musí pokračovat v modernizaci svého IT a iniciativách digitální transformace, aby dokázaly čelit novým výzvám ve svém oboru.

Veeam uvádí, že podle zpětné vazby na tuto studii jsou nejdůležitější aspekty moderní strategie ochrany dat závislé na využití různých schopností založených na cloudu.

Mezi ně patří hlavně schopnost organizace při obnově po havárii prostřednictvím cloudové služby (54 %), následuje schopnost přesunout úlohy z on-premise do cloudu (50 %) a schopnost přesunu úloh z jednoho cloudu do jiného (48 %).

Kybernetické hrozby zůstávají největší hrozbou

Průzkum dále odhalil, že největším problémem, který na organizace v globálním měřítku dopadne během následujících 12 měsíců, jsou kybernetické hrozby (32 %). Východoevropské organizace ovšem za největší problém označují ekonomickou nejistotu (29 %).

Jako nejzásadnější současný problém s ochranou dat uvádí východoevropské organizace nedostatečný rozpočet na nové iniciativy (30 %), přičemž globální průměr činí 40 %. Dále zmiňují nedostatek personálu pro práci na nových iniciativách (27 %), přičemž globální průměr vykazuje 42 %.

Více než polovina (51 %) globálních respondentů podle Veeamu věří, že digitální transformace může jejich organizaci pomoci transformovat služby poskytované zákazníkům. Téměř polovina pak uvádí, že může transformovat obchodní operace (48 %) a přinést úsporu nákladů (47 %).

Od cloudu si slibjí vyšší spolehlivost záloh

Dvě pětiny (40 %) respondentů z regionu východní Evropa uvádí jako nejpravděpodobnější důvod, proč by jejich organizace změnila své primární řešení zálohování, zvýšení spolehlivosti záloh, což je mírně více než uvádění respondenti na globální úrovni (39 %).

Celkem 35 % dotázaných ve východoevropském regionu zmiňuje přesun z on-premise ochrany dat ke cloudovým službám a 33 % jich uvádí snížení nákladů na software nebo hardware, což je výrazně méně v porovnání s 38 % na globální úrovni.

Veeam v neposlední řadě zjistil, že více než dvě z pěti (41 %) východoevropských organizací plánují během následujících dvou let využít zálohování do cloudu řízené poskytovatelem BaaS. To je méně oproti globálnímu průměru, který činí 43 %.

Zdroj: Veeam Software