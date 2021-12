Soitron: České firmy plánují omezit dlouhodobé investice do kyberbezpečnosti

Společnost Soitron upozorňuje, že české firmy zásadně podceňují kybernetická rizika. Za hrozbu pro svoje podnikání v horizontu příštích 12 měsíců je nyní považuje jen 49 % generálních ředitelů, což v žebříčku vnímaných rizik znamená až 14. místo.

Výše se v průzkumu CEO Survey 2021 publikovaném poradenskou společností pwc umístila v Česku i rizika jako dezinformace, kolísání měnových kurzů či nejistý politický vývoj.

Generální ředitelé firem ve světě naopak kybernetická rizika řadí na žebříčku podnikatelských hrozeb hned na druhé místo po pandemii a jiných krizích spojených se zdravím obyvatel. Obává se jich hned 85 % respondentů.

„V České republice se vedení společností věnuje kybernetickým hrozbám výrazně méně, než jak tomu je v USA či západní Evropě. Díky tomu potom k bezpečnosti laxně přistupuje celá organizace,“ říká Martin Lohnert, ředitel pro oblast kyberbezpečnosti v Soitronu.

Na kyberbezpečnosti není radno šetřit

Soitron uvádí, že ačkoli se v posledním roce obavy ředitelů českých firem z kybernetických hrozeb o něco zvýšily, dostatečnou pozornost jim stále nevěnují ani přesto, že počet kybernetických útoků loni v Česku vzrostl na více než dvojnásobek.

Ze zprávy Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost přitom vyplývá, že se zvýšil nejen počet incidentů, ale také jejich závažnost.

Přestože kybeútoky dokážou podle Soitronu způsobit řádově větší škody ve srovnání s náklady na jejich předcházení, patří právě kybernetická bezpečnost podle průzkumu pwc mezi 10 oblastí, ve kterých české firmy plánují v návaznosti na covid-19 omezit dlouhodobé investice.

Šetřit chce tímto způsobem 7 % oslovených generálních ředitelů firem, ve světě se přitom ke stejnému kroku přiklání jen 2 % respondentů.

„Trendem ve firmách je stále více využívat IT – vše digitalizovat, pracovat z domova, či využít internet věcí. S tím roste počet závažných kybernetických útoků. Neradno je šetřit i na prevenci. To by se podnikům mohlo škaredě vymstít už při prvním vážném incidentu,“ varuje Lohnert.

Zdroj: Soitron