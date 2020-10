Shoptet: E-shopy se připravují na Vánoce, kvůli covidu očekávají rekordní online prodeje

Společnost Shoptet informuje, že české internetové obchody se připravují na letošní předvánoční nákupy více než obvykle. Přes 70 % z nich již shání brigádníky do skladů, což je obtížné zejména ve velkých městech.

Předvánoční sezona, stěžejní období roku pro e-shopy i návazné služby jako logistika, bude letos podle Shoptetu ještě vytíženější než loni. Vedle stoupající obliby online nakupování obecně hrají v letošním roce významnou roli také preventivní opatření proti šíření koronaviru.

„Před Vánoci se do určité míry zopakuje situace z jara letošního roku, kdy velká část spotřebitelů s ohledem na své zdraví nakupovala zboží a služby převážně online,“ naznačuje Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Přípravy ve skladech i výdejních místech

Podle Shoptetu shání již nyní 72 % internetových obchodů do svých skladů posily z řad brigádníků. To se jim obecně lépe daří v menších městech, ve větších je to kvůli silnější konkurenci obtížnější.

„Pokud se e-shopům nedaří doplnit chybějící kapacity, často ve skladu pomáhá každý, kdo může,“ dodává Uďan. Podle Shoptetu ale také více než polovina internetových obchodů nabírá před Vánoci posily pro obsluhu zákaznických linek.

V logistice pomůžou i chytré technologie

Některé společnosti dle Shoptetu posilují i technologické procesy. Například Zásilkovna nasadila chatbota a voicebota, systémy s pomocí umělé inteligence a voiceovery. Zároveň zvýšila počet dep z deseti na čtrnáct.

Zásilkovna zároveň letos opět očekává rekordní rok, kdy převeze zboží ve výši přibližně 50 miliard korun. „Letos pravděpodobně před Vánoci překonáme další magickou hranici naší desetileté historie, a to 500 tisíc přepravených zásilek za jediný den,“ odhaduje Milan Šmíd, ředitel marketingu skupiny Packeta.

Zdroj: Shoptet