Shoptet: České e-shopy vloni zaznamenaly až o třetinu vyšší obraty než v roce 2019

Společnost Shoptet ve své analýze uvádí, že Češi v roce 2020 utratili v internetových obchodech rekordních 217 miliard korun, což je v meziročním srovnání o 62 miliard více. Zároveň stoupl i celkový počet e-shopů, a to zhruba o 8 000.

„Česká e-commerce v loňském roce dosáhla dalšího rekordu. Výrazně jí k tomu dopomohla právě výjimečná situace spojená s pandemií a omezený provoz kamenných obchodů a dalších provozoven,“ uvádí Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Na prvním místě žebříčku prodejů za loňský rok se opět umístila elektronika, a to včetně bílého zboží, s podílem 36 % na celkovém ročním obratu české e-commerce. Její nejčastěji prodávanou podkategorii tvořily mobilní telefony.

Druhou příčku pode Shoptetu obsadila s 20% podílem kategorie potřeb pro domácnost a zahradu. Trojici nejprodávanějších kategorií zboží potom uzavírá oblečení s podílem 13 % na celkovém obratu e-shopů.

Zájem o dobírku dále klesá

Společnost dále uvádí, že ačkoliv elektronika běžně zaujímá přední místa co do objemu prodejů v korunách, zájem o ni meziročně vzrostl jen o 12 %. Podle Uďana může být jedním z důvodů to, že český trh je tímto zbožím do velké míry již nasycen.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že zákazníci českých e-shopů v loňském roce nejvíce preferovali online platby kartou, a to v 36 % případů. Čtvrtina plateb potom proběhla prostřednictvím bankovního převodu.

Pokles oproti loňskému roku podle Shoptetu zaznamenala pouze platba na dobírku, kterou využilo 28 % zákazníků. Výdejny zboží zaznamenaly platby osobně při převzetí v 11 % případů.

Zdroj: Shoptet