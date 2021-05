Salesforce: Nákupy na internetu v prvním čtvrtletí 2021 meziročně vzrostly o 58 %

Podle informací společnosti Salesforce se v posledních letech v každém čtvrtletí zvyšovala maloobchodní aktivita na internetu. První výraznější nárůst užívání digitálních technologií v sektoru retailu byl v nákupním indexu Salesforce zaznamenán v prvním čtvrtletí roku 2020, což zapříčinila probíhající pandemie.

Spotřebitelé od loňského března podle společnosti přesunuli své nákupy do online prostředí, a to včetně nákupů základního zboží, jakými jsou potraviny či drogerie. Je tak zřejmé, že díky pandemii zavítalo na e-shopy velké množství nových nakupujících, kteří u online nákupů velmi pravděpodobně setrvají i do budoucna.

Velký digitální hlad po domácích spotřebičích

Salesforce uvádí, že digitální příjmy v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 58 %, což zapříčinila kombinace celkového růstu online nákupů (27 %) a zvýšení objemu peněz, které nakupující při návštěvě e-shopu utratili (31 %).

Největšího meziročního nárůstu dle průzkumu dosáhly sportovní potřeby (101 %), domácí spotřebiče (96 %) a luxusní kabelky (95 %). Naopak nejmenšího meziročního růstu se dočkaly kategorie sportovních oděvů (42 %), produktů pro domov, stravování, umění a dekoraci (40 %).

Prodejci budou brzy muset zhodnotit strategie

„Sektor maloobchodu byl v loňském roce vystaven masivnímu přílivu nových spotřebitelů a musel se rychle adaptovat na nové služby, jako je doručení zboží až do domu, aby zajistil bezpečí svých zákazníků,” říká Rob Garf, viceprezident a generální ředitel Salesforce Retail.

Růst e-commerce v prvním čtvrtletí loňského roku podle něj signalizuje, že pokud se budou chtít maloobchody úspěšně udržet na trhu, budou muset i nadále zvyšovat své investice do digitálních technologií.

Zároveň podle Garfa budou muset v brzké době přehodnotit, zda je dostačující setrvávat pouze u fyzického prodeje v kamenných obchodech.

„V konečném důsledku lze očekávat, že obchody budou muset vyváženě nabízet bezkontaktní, ale i osobní formy prodeje tak, aby uspokojily různorodé požadavky spotřebitelů,“ dodává Garf.

Bují i obchod přes sociální sítě

Salesforce doplňuje, že počet online nákupů vzrostl v období mezi prvním čtvrtletím roku 2020 a 2021 celosvětově o 27 %. Počet nákupů přes počítač vzrostl o 28 %, nákupy přes mobilní zařízení stouply o 29 %.

Počet objednávek v globálním měřítku podle analýzy vzrostl o 46 %. U našeho nejbližšího souseda, Německa, se počet objednávek provedených z mobilních zařízení zvýšil o 58 %, v případě počítačových objednávek byl nárůst 24 %.

Ve sledovaném období také vzrostl obchod přes sociální sítě – celosvětově se jednalo o růst ze 7 % na 9 %, nejčastěji spotřebitelé nakupovali z tabletu (13,9 %) či mobilu (11,8 %), v případě nákupů přes počítač se jednalo o nejmenší hodnotu (1,6 %).

Zdroj: Salesforce