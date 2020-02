Red Hat: Používání podnikového open source stoupá na úkor proprietárního softwaru

Průzkum společnosti Red Hat odhalil, že podnikový open source se stává standardní volbou IT oddělení po celém světě, přičemž podniky je běžně používají i v kategoriích, které byly historicky více spojeny s proprietárními technologiemi.

Studie, jež se zúčastnilo 950 IT lídrů ze čtyř regionů, podle společnosti přinesla širší pohled na skutečný stav podnikového open source. Respondenti dle Red Hatu museli mít určitou erudici v oblasti open source a v dané organizaci mít nasazeno minimálně 1 % Linuxu.

Open source základem strategie

Důležitost technologie open source v průzkumu potvrdilo 95 % respondentů (oproti 89 % v loňském roce), kteří uvedli, že open source je strategicky důležitý pro jejich podnikovou softwarovou infrastrukturu.

Red Hat uvádí, že nejenže tito IT lídři sami open source nasazují, ale vidí, že i jiné organizace open source přijímají pozitivně. Až 86 % respondentů uvedlo, že si myslí, že podnikový open source je přijímán těmi nejvíce inovativními společnostmi.

Společnost logicky očekává, že v příštích dvou letech bude klesat nasazování proprietárního softwaru. V loňském roce Red Hat zjistil, že 55 % softwaru používaného respondenty průzkumu byla proprietární. Letos tato hodnota klesla na 42 %, přičemž za dva roky od této chvíle respondenti očekávají pokles na 32 %.

Naproti tomu respondenti v průzkumu uvádějí, že dnes mají ve svých organizacích nasazeno 36 % podnikového softwaru s otevřeným kódem a očekávají, že během dvou let nasazení open source softwaru vzroste na 44 %.

Ruku v ruce s hybridním cloudem

Průzkum dále odhalil, že 63 % dotázaných IT lídrů dnes provozuje hybridní cloudovou infrastrukturu. Ze 37 % respondentů, kteří zatím hybridní cloud neprovozují, jich však 54 % plánuje během příštích 24 měsíců hybridní cloudovou infrastrukturu zavést.

Společnost dodává, že s rostoucím významem cloudu v IT vyhledávají IT lídři open source, který jim pomůže vybudovat jejich platformu. Až 83 % IT lídrů uvedlo, že podnikový open source jim pomáhá v jejich organizaci využívat výhod cloudové architektury.

Dotazovaní IT lídři se podle Red Hatu navíc shodují na tom, že podnikový open source se v rámci infrastruktury nejvíce používá v oblasti bezpečnosti (52 %), u nástrojů pro správu cloudu (51 %) a databází (49 %).

Zdroj: Red Hat