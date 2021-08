Pure Storage: Pozice IT oddělení ve firmách posiluje, šéfové IT jsou pro vedení klíčoví

Společnost Pure Storage představila výsledky své celoevropské studie mezi vedoucími pracovníky v oblasti IT. Dle studie pandemie způsobila radikální změnu ve vnímání IT v organizacích.

Z průzkumu vyplynulo, že 78 % vedoucích IT pracovníků je hrdých na to, jaký vliv měli během posledního roku na fungování své organizace. Polovinu respondentů motivuje při jejich práci skutečnost, že za uplynulých 12 měsíců prokázalo IT oddělení svůj význam a hodnotu.

Stejný podíl účastníků průzkumu těší, že IT má nyní své slovo v debatách o strategiích, a téměř polovinu (49 %) IT manažerů motivuje přímá souvislost mezi technologickými změnami a obchodními výsledky.

Překvapivě pouze méně než čtvrtina (21 %) respondentů uvádí, že je fascinuje a motivuje samotná technologie. Výsledky průzkumu naznačují, že se IT manažeři stále více zaměřují na inovace, přidanou hodnotu a podporu digitální transformace.

Úloha IT při řešení obchodních výzev, které přinesla pandemie

Průzkum dále ukázal, že za posledních 12 měsíců došlo k podstatnému posunu v oblasti komunikace a vzájemným pochopením mezi IT oddělením a ostatními částmi firmy. Zatímco před dvěma lety cítilo soulad se zbytkem organizace 48 % IT manažerů, dnes je to již 64 %.

Šéfové IT oddělení jsou nyní také přesvědčeni o svém přínosu, protože vidí, jak IT dokázalo podpořit podnik při řešení jeho problémů. Současně jsou však často frustrováni nedostatkem uznání za jejich zásluhy při realizaci změn během pandemie.

Téměř polovina (43 %) z dotazovaných v rámci průzkumu uvedla, že jejich výsledky nebyly v posledních 12 měsících doceněny. Mezi další příčiny frustrace patří konkurenční priority, nutnost reaktivně reagovat na problémy (39 %) a pokračující tlak na souběžné zavádění inovací a snižování nákladů (43 %).

Změna priorit šéfů IT v příštím roce

Průzkum odhalil, že v příštích 12 měsících se vedoucí pracovníci v oblasti IT hodlají zaměřit mimo jiné na rozvoj vlastních dovedností. Pro 45 % z nich je prioritou rozvoj strategického myšlení, 44 % chce rozvinout své dovednosti týkající se kybernetické odolnosti a 43 % hodlá zdokonalit orientaci na výsledky.

Zároveň chtějí šéfové IT navázat silnější partnerství s představenstvem společnosti. Téměř polovina (46 %) respondentů studie se přitom zaměřuje na provozního ředitele (COO), 39 % považuje za důležitého produktového ředitele (CPO) a 43 % uvádí, že chtějí vybudovat lepší vztah s finančním ředitelem (CFO).

K dalším strategickým záměrům vedoucích IT oddělení v nadcházejícím roce patří duševní zdraví zaměstnanců (47 %), ekologická agenda (46 %) či debata o demokratizaci dat (43 %).

Hlavními prioritami pro další rok pak dle respondentů jsou zavádění a urychlení agility v rámci celého podniku (87 %), zlepšení digitální zákaznické zkušenosti/optimalizace cest zákazníků (81 %) či zlepšení digitální zkušenosti pro budoucí práci na dálku nebo hybridní vykonávání práce (77 %).

