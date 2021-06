Pure Storage: Podniky používají Kubernetes dvakrát častěji než před rokem

Divize Portwox společnosti Pure Storage oznámila výsledky svého každoročního průzkumu Kubernetes Adoption Survey. Vyplývá z nich, že za posledních 12 měsíců došlo k masovému přijetí systému Kubernetes a podniky i přes škrty v rozpočtech na IT na něj rychle přecházejí, aby dosáhly lepších obchodních výsledků.

Průzkum naznačuje, že podniky již více než rok musí v důsledku pandemie experimentovat a inovovat své nabídky tak, aby se přizpůsobily měnícím se požadavkům zákazníků a současně umožnily svým zaměstnancům práci na dálku. Systém Kubernetes sehrál v těchto změnách zásadní roli.

V rámci průzkumu 68 % IT profesionálů uvedlo, že kvůli pandemii jejich podnik rozšířil využívání systému Kubernetes, především s cílem urychlit nasazování nových aplikací a zvýšit míru automatizace – což je podle Portwoxu oboje aktuálně kritické jak ve vztahu k zákazníkům, tak i k zaměstnancům.

Navíc i navzdory zvýšenému pracovnímu tlaku byla podle průzkumu většina IT profesionálů (52 %) se svou prací spokojenější než dříve. Ti z respondentů, kteří měli o platformě Kubernetes větší znalosti, byli také lépe placeni a platy se jim více zvyšovaly.

Kubernetes bude klíčový pro infrastrukturu

Mezi další zjištění průzkumu patří to, že podniky stále více využívají Kubernetes k vývoji a testování modelů AI a ke správě a automatizaci úložišť, sítí a výpočetní infrastruktury. Téměř 90 % IT profesionálů očekává, že Kubernetes bude hrát v příštích 2–3 letech při správě jejich IT infrastruktury větší roli.

Téměř 75 % IT profesionálů potvrdilo, že hlavní výhodou přijetí systému Kubernetes se ukázala schopnost rychleji nasazovat nové aplikace; další v řadě podle průzkumu byla podpora pro oblasti vyžadující další vývoj (48 %), podpora změn v obchodní strategii (45 %) a pomoc při zvyšování příjmů nebo zisku (44 %).

Téměř polovina (46 %) respondentů průzkumu dále uvedla, že v loňském roce rozšířili využívání systému Kubernetes právě s cílem snížit náklady na IT. Až 27 % respondentů očekávalo snížení nákladů na IT o 31 % nebo více.

„Přijímání systému Kubernetes nadále roste a představuje základní strategii pro využití moderních dat a aplikací,“ potvrdil Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel divize cloud native business unit ve společnosti Pure Storage.

Zdroj: Pure Storage