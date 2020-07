PPL: Během karantény vzrostly objednávky z internetových obchodů o 105 %

Průzkum společnosti PPL CZ a Nielsen Admosphere odhalil, že téměř polovina lidí nakoupila v době nouzového stavu na internetu zboží, které normálně pořizují jen offline. Tři čtvrtiny dotázaných pak plánují online a offline nákupy kombinovat i v budoucnu.

Celkově pro společnost PPL znamenal nouzový stav způsobený koronavirem nárůst přepravených balíků o 105 %. Objem zásilek z internetu ovšem podle přepravce rostl už před vypuknutím epidemie.

V roce 2019 si každý Čech z e-shopů nechal poslat/objednal v průměru 10 zásilek, výjimkou už dle PPL nejsou ani objednávky ze zahraničních obchodů. Z těch si v minulém roce nechalo doručit minimálně jednu zásilku 64 % Čechů, kteří nakupují na internetu.

České e-shopy často posílají na Slovensko

Průzkum ze začátku roku potvrdil, že nakupování online se mezi Čechy stává stále běžnější a jeho využívání i nadále roste. „V současné době tvoří 60 % našeho businessu zásilky z e-shopů směřující k soukromým osobám,“ uvádí Petr Horák, jednatel PPL.

Obecně přitom dle Horáka platí, že čím mladší respondent, tím větší počet balíků si objednal. Lidé do 34 let jich obdrželi průměrně 17. Mezi pohlavími je naopak rozdíl zanedbatelný. Výrazný rozdíl v počtu objednaného zboží není ani mezi lidmi žijícími ve městech a na vesnici.

Dotazování dále ukázalo, že celkovou globalizací se rozmáhá i nakupování ze zahraničních e-shopů. Z průzkumu vyplynulo, že téměř čtvrtina Čechů, kteří nakupují online, si loni objednala ze zahraničí více než šestkrát.

Zboží zároveň proudí i od nás do zahraničí. „V posledních letech zprostředkováváme tuzemským společnostem čím dál více zásilek do zahraničí, především v rámci EU. Nejvíce balíků směřuje na Slovensko, do Německa a dalších okolních států,“ potvrzuje Horák.

Nakupování online jako nový standard

V době, kdy byla v rámci boje proti koronaviru zavřena část maloobchodní sítě, stouply objednávky z e-shopů přepravované PPL o 105 %. Podle průzkumu rostly zejména e-shopy s hygienickými a desinfekčními prostředky.

„Oproti kapacitám v tomto období v loňském roce jsme museli v dubnu nasadit o čtvrtinu více řidičů a celkově navýšit sílu o 150 agenturních pracovníků na depech a centrálním překladišti. V květnu se pak tyto extra kapacity snížily zhruba na polovinu a nyní se začínáme vracet k normálnímu stavu,“ popisuje Horák.

Změny potvrdil i další průzkum Nielsen Admosphere provedený pro PPL v dubnu. Z něj vyplynulo, že 47 % lidí nakoupilo v době nouzového stavu online zboží, které normálně pořizují offline.

I po otevření obchodů plánuje 74 % z nich, že ve svých budoucích nákupech budou kombinovat jak nákup v obchodech, tak i online prostřednictvím e-shopů.

Budoucnost je bezkontaktní

Horák ovšem upozorňuje, že co se pracovní síly i rozvozových kapacit týče, balíkový trh už naráží na své limity. „S tím, jak roste trh e-commerce, se bude doručení do vlastních rukou v budoucnu stávat spíše prémiovou službou,“ upozorňuje.

Dodání následující pracovní den podle něj ale i přesto zůstane u spotřebitelů a zákazníků víceméně standardem. „Abychom tržní poptávku uspokojili, je třeba, aby se přeprava a doručení samotné adaptovalo na nový ,bezkontaktní‘ standard,“ říká.

„Do roku 2025 plánujeme vytvořit 5 tisíc automatických výdejen. V současné době se totiž trh obecně dostává na hranu využitelnosti podnikatelských subjektů, coby stran pro předání zásilek příjemcům od přepravců. V automatizaci a robotizaci tak vidíme řešení,“ uzavírá.

Zdroj: PPL