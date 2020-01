Nová dekáda podle VMwaru: Vzestup vývojářů i spolupráce založená na blockchainu

Bask Iyer, CIO společnosti VMware představil desítku předpovědí pro CIO pro roky 2020 až 2025. Ve svých predikcích se zaměřil na umělou inteligenci, inovace podporované 5G i skoky v oblasti digitální zkušenosti zaměstnance.

Co nás tedy podle Iyera v následujících letech čeká?

1) AI a Turingův test

Umělá inteligence (AI) podle informačního ředitele Vmwaru úspěšně absolvuje Turingův test. To znamená, že se v mnoha oblastech vyrovná lidské inteligenci, nebo ji i překoná.

Vzhledem k tomu že mnoho dodavatelů tvrdí, že dokáže integrovat umělou inteligenci do svých produktů, Iyer naznačuje, že nás čeká cesta pokusů a omylů, než nalezneme toho pravého.

2) Vzestup vývojářů

Vývojáři podle Iyera získají v podniku ještě důležitější postavení; inovace založené na moderních aplikacích totiž budou podporovat obchodní transformaci. S tím souvisí i to, že IT bude hnací silou digitální transformace.

3) Inovace podporované technologiemi 5G

Iyer uvádí, že sítě 5G nabídnou mnohagigabitové připojení v mobilních telefonech. Podniky proto budou klást mobilní technologie na první místo nebo o nich uvažovat jako o jediné variantě, to vše ku spokojenosti zákazníků.

4) Zaostřeno na Edge

Edge computing bude při poskytování nových zákaznických zkušeností doplňovat datová centra a cloudové platformy a zároveň umožňovat nové aplikace a přístupy. Překážkou zavádění IoT a aplikací pro okraje sítě bude odbornost, nikoli však technická.

Jinými slovy, Iyer naznačuje, že technologie budou to jednodušší. Větší práci dá aplikovat je v daném oboru nebo ke specifickému účelu. Očekává proto, že se v této oblasti vyrojí nové start-upy.

5) CIO a tvorba zisku

Ředitelé a manažeři IT budou podle CIO Vmwaru získávat větší odpovědnost z hlediska tvorby zisku. To se děje již několik let. Iyer se nicméně domnívá, že v příštích pěti letech bude tento trend výrazněji sílit.

6) CIO: strážci důvěryhodnosti a reputace

Podniky dle Iyera stále více závisí na technologiích, což ale vede k jejich větší zranitelnosti vůči kyberhrozbám a ztrátě zákaznických dat. V této situaci se vedení IT stává při budování a ochraně vztahů se zákazníky novým strážcem důvěryhodnosti podniku.

Sem mimo jiné spadá ochrana osobních údajů, kybernetická bezpečnost, digitální uživatelská zkušenost a zajištění souladu se zákony a předpisy.

7) Produktové inovace ovlivnění IT

CIO Vmwaru dále uvádí, že v příštích letech se rozšíří okruh působnosti CIO a podnikového IT i mimo oblast samotného IT a budou mnohem výrazněji ovlivňovat návrh a vývoj produktů.

Z IT týmu se ve většině podniků stane „digitální tým“. Stanou se hlasem zákazníka a budou zbytku podniku vysvětlovat, jak jejich zákazníci objevují, zkoumají, zkouší a nakupují produkty a služby.

8) Skoky v oblasti digitální zkušenosti zaměstnance

Digitální zkušenost zaměstnance se podle Iyera stane zásadním faktorem odlišení od konkurence při získávání a udržování zaměstnanců. Zaměstnanci totiž chtějí správné nástroje, pravidla a procesy, aby mohli efektivně vykonávat svoji práci.

IT již dnes spolupracuje s dalšími odděleními v podniku – jako je HR nebo prodej – na zlepšování digitální zkušenosti v celém životní cyklu zaměstnance, od náboru po odchod do důchodu. V příštích pěti letech se pro podnik stane zkušenost zaměstnanců stejně důležitá jako zkušenost zákazníků.

9) Posun v prioritách týkajících se cloudu

Iyer uvádí, že podniky zatím zavádí cloud především kvůli obnově po havárii nebo pro účely tvorby nových aplikací. Nově začnou využívat inovace jako Kubernetes a multicloudová řešení k modernizaci klíčových podnikových aplikací a procesů.

10) Spolupráce podniků založená na blockchainu

Blockchain dle CIO Vmwaru umožní větší transparentnost a podpoří spolupráci mezi různými odvětvími. Stále častěji bude blockchain sloužit k řešení problémů s integritou dat v mezipodnikových vztazích, a to díky tomu, že dokáže novým způsobem zajišťovat důvěryhodnost transakcí.

