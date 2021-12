No Fluff Jobs: Změnu zaměstnání hledá pouhých 12 % IT odborníků

Společnost No Fluff Jobs uvádí, že čeští IT profesionálové nemají potřebu měnit zaměstnání. Celých 88 % oslovených IT odborníků nehledá práci a ti, kteří aktivně hledají, tak činí z důvodu vidiny lepšího výdělku nebo vylepšení takzvané work-life balance.

Čeští IT odborníci podle společnosti patří mezi nejlépe placené v oboru v regionu střední a východní Evropy. Třetina z nich vydělává víc než 67 000 Kč měsíčně, pouhých 10 % pracovníků dostává míň než 22 000 Kč měsíčně.

Pouhých 12 % se aktivně poohlíží po jiném zaměstnání, nejčastěji z důvodu příliš nízkého výdělku, touze po nových profesních zkušenostech a praxi, kvůli osobnímu rozvoji nebo vylepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

V EU chybí více než půl milionu IT expertů

Zakladatel a CEO společnosti No Fluff Jobs Tomek Bujok říká, že IT trh roste extrémně rychle, k čemuž přispěla i koronavirová pandemie, ale počet nových IT odborníků nestíhá pokrývat poptávku.

Podle dat Evropské komise z roku 2019, chybí v EU 500 až 900 tisíc IT specialistů. Podle dat Eurostatu pak vzrostl mezi lety 2011-2020 počet ICT specialistů v EU o 50,5 %, což je víc než 9krát, než kolik činil růst pracovníků v rámci celkové zaměstnanosti (5,5 %).

Nejrozšířenějším typem pracovní smlouvy mezi IT profesionály je podle společnosti klasická pracovní smlouva, kterou v České republice uzavře víc než 67 % pracovníků. Následují živnostníci, kterých je přes 22 % a na 10 % dotázaných uvedlo, že mají uzavřený jiný typ smlouvy.

Zdroj: No Fluff Jobs