Ness: Důvody pro IT outsourcing se mění, zájem o něj mají i menší společnosti

Společnost Ness Czech informuje, že zájem o outsourcing v oblasti IT díky zrychlující digitalizaci, širšímu využití podnikových aplikací a rozšířenější práci z domova roste.

Ve stále větší míře se uplatňuje mezi velkými i menšími společnostmi z řady oborů – od telekomunikací a financí až po e-commerce a výrobu. Nejčastěji firmy poptávají outsourcing IT podpory, správy infrastruktury a provozu podnikových aplikací.

Hlavním důvodem pro outsourcing je podle společnosti přitom nedostatek IT expertů na českém trhu. V následující letech se dá očekávat další významný růst a pozornost bude věnovaná zejména kybernetické bezpečnosti a práci s daty.

Ne-IT firem se nedostatek odborníků dotýká nejvíce

Ness uvádí, že na pracovním trhu panuje setrvalý nedostatek IT expertů, zejména odborníků na kybernetickou bezpečnost a vývojářů.

Firmy mimo IT obor podle odborníků obvykle nedokážou konkurovat nabídkám IT firem, které často nabízejí vyšší mzdu, lepší benefity, a především zajímavější a různorodější pracovní náplň.

„Důvody pro outsourcing IT se v čase mění. Zpočátku to byly náklady, co firmy tlačilo k outsourcingu, pak zase nastavení procesů a jednodušší přístup k know-how. Nyní se motivátorem stává nedostatek lidských zdrojů na trhu práce,“ přibližuje Jiří Zouhar, segment delivery manager v Ness Czech.

Získání přístupu ke specifickým znalostem a technologiím spolu s nahrazením chybějících lidských zdrojů je podle něj dnes dokonce důležitějším argumentem než dříve uváděné důvody pro outsourcing.

Outsourcingové služby jsou flexibilnější

Mezi ně patřily především snížení a zprůhlednění nákladů, jejich předvídatelnost, či zjednodušení organizační struktury a přenesení rizik spojených s provozem outsourcovaných oblastí na externího dodavatele.

IT společnosti, které poskytují outsourcingové služby, podle Zouhara většinou disponují určitou rezervou ve svých kapacitách a bývá pro ně i menší problém v případě potřeby nalézt na trhu práce další specialisty.

„Toho mohou firmy využít a outsourcovat oblasti, kde je nedostatek specialistů trápí nejvíce. Navíc v tomto případě není problém řešit požadavky průběžně a dynamicky měnit množství lidí pracujících na projektu podle okamžitých potřeb zákazníka – na rozdíl od konstantního počtu vlastních zaměstnanců,“ uzavírá Zouhar.

