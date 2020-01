Mailkit: Téměř pětina Čechů nerozklikává žádný e-mail typu spam

Výzkum agentury Stem/Mark pro společnost Mailkit odhalil, že drtivá většina (98,3 %) Čechů ví o tom, že v e-mailovém účtu existuje složka spam. Její obsah pak pravidelně kontroluje 66,2 % respondentů průzkumu.

Stejně tak valná většina (88,4 %) Čechů ví i o existenci složky hromadná pošta; její obsah kontroluje 80,2 % dotázaných. Pro firmy rozesílající newslettery z toho plyne to, že by měly dbát na to, aby ve spamovém koši neskončily.

„E-mail marketing vyžaduje zodpovědný přístup tvůrců kampaní i těch, kdo je rozesílají. Dnešní pokročilé filtry na spam znamenají, že i menší prohřešky mohou v dlouhodobém horizontu mít nepříjemné následky,“ říká ředitel Mailkitu Jakub Olexa.

Spamy si častěji otevřou mladí

Z výzkumu dále vyplynulo, že 19,7 % dotázaných si e-maily typu spam nikdy neotvírá. Jedno až pět procent takových zpráv otevře 23 % respondentů, šest až deset procent 8,5 %, jedenáct až dvacet procent 4,4 % a více než pětinu spamů otevře 5,9 % Čechů.

Zajímavostí je podle Mailkitu zjištění, že z věkové kategorie 18-29 let rozklikne 21-100 % zpráv typu spam téměř desetina respondentů (9,4 %). Na druhou stranu 40,3 % lidí v tomto věku obsah složky spam nikdy nekontroluje.

Zdroj: Mailkit