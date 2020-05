Kaspersky: Téměř třetina zaměstnanců v IT nestíhá a pracuje ve stresu

Studie společnosti Kaspersky naznačuje, že 30 % pracovníků v IT často pracuje přesčas a ve střesu. Nadstandardní výdělky zaměstnanců v technologickém sektoru jsou tak dle firmy často vykoupené ztrátou volného času a soukromého života.

Výzkum upozorňuje na „lidskou stránku“ práce v IT. Podle zprávy muselo 30 % respondentů kvůli práci opustit důležitou soukromou událost, 32 % pracovalo přes noc a více než čtvrtina (27 %) dokonce musela zrušit dovolenou.

Zásek v práci není výjimkou

„Práce v IT nikdy nebyla prací od 9 do 17 hodin, hodně údržby a změn se děje mimo pracovní dobu či o víkendech. IT pracovníci ale nesmějí chybět ani jako podpora uživatelů a systémů v běžné pracovní době,” upozorňuje Petr Loužecký, ředitel cloudových služeb společnosti Algotech.

Kaspersky podotýká, že díky cloudovým službám už lokální IT nemusí řešit vše – například běžnou údržbu, ale i bezpečnost dnes zvládají IT týmy poskytovatele, které jsou non-stop dostupné ve směnném provozu.

„Celodenní režim podpory tohoto typu si ale běžné společnosti nemohou dovolit, a proto jejich IT kolegové často drží pohotovostní hodiny mimo pracovní dobu, kdy jsou stále ve střehu, z čehož pochopitelně může pramenit stres či ovlivnění osobního života,” dodává Loužecký.

Efektivitu může zvýšit home office

Studie uvádí, že stres související s prací zasahuje do rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, snižuje efektivitu a motivaci zaměstnanců, přičemž 76 % z nich má pocit, že jim stres ovlivňuje osobní vztahy, a 16 % uvádí, že kvůli tomu dokonce opustili své současné zaměstnání.

Kaspersky proto IT společnostem doporučuje, aby zvážily úroveň stresu svých pracovníků, a to především v současné době, kdy jich řada pracuje z domova a snaží se udržet svou produktivitu.

Zdroj: Kaspersky