Kaspersky: Téměř 25 % uživatelů povoluje všem aplikacím přístup k mikrofonu a kameře

Společnost Kaspersky informuje, že ačkoli všeobecné povědomí o potřebě správného zabezpečení webové kamery neustále roste, téměř čtvrtina uživatelů stále uděluje všem aplikacím a službám, které o to požádají, povolení pro přístup k mikrofonu nebo webové kameře.

Podle celosvětového průzkumu společnosti, kterého se zúčastnilo 15 tisíc respondentů, tak nadále činí 23 % uživatelů. Oproti tomu se téměř šest z deseti (59 %) respondentů obává situace, že by je někdo mohl prostřednictvím jejich webové kamery sledovat bez jejich vědomí.

Mladí povolují častěji než starší

Kaspersky uvádí, že není nepochopitelné, že u těchto technologií, jež pomáhají zvládat potíže způsobené celosvětovou pandemií koronaviru v pracovní, sociální i zábavní sféře, byli lidé ochotni povolovat aplikacím přístup k mikrofonu a kameře.

Různé nástroje nabízely rychlé osvojení digitálních dovedností a slibovaly usnadnění života v podmínkách lockdownu, což podle průzkumu společnosti Kaspersky vedlo k tomu, že 27 % lidí ve věku 25 až 34 let bez rozmyslu udělovalo všem aplikacím povolení požadovaného přístupu.

U starších demografických skupin to podle průzkumu nebylo tak časté, protože 38 % respondentů starších 55 let uvedlo, že takový přístup aplikacím a službám nikdy nepovolují.

Důvěřuj, ale prověřuj

Nejlepší metodou, jak zůstat dostatečně opatrní a zároveň neztratit možnost využívání moderních komunikačních prostředků, je podle odborníků důkladné posouzení používaných aplikací a služeb a oprávnění, která vyžadují od svých uživatelů.

Pokud například aplikace pro videohovory požaduje přístup ke kameře, dává to smysl. Pokud však nějaká aplikace vyžaduje přístup k mikrofonu, aniž by k tomu byl nějaký relevantní důvod, je lepší si to rozmyslet a přístup raději nepovolit.

„Očekáváme, že rostoucí zájem o kyberbezpečnost podpoří i firmy v pořádání příslušných školení pro jejich zaměstnance – je to v jejich zájmu, protože audio a video zařízení jsou nyní široce používána pro práci z domova,“ doplňuje Marina Titova, vedoucí marketingu spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky.

Zdroj: Kaspersky