Kaspersky: Kyberbezpečnost zůstává prioritou navzdory podnikovým škrtům

Report společnosti Kaspersky s názvem Úprava investic: IT rozpočty ve světě měnících se priorit odhalil, že firmy i nadále považují kyberbezpečnost za prioritu.

Část IT rozpočtu vyhrazená na kyberbezpečnost podle analytiků společnosti již řadu let roste, a to navzdory tomu, že celkově IT rozpočty klesají – v minulém roce dosáhl u SMB firem 1,2 milionu dolarů a letos 1,1 milionu.

U velkých firem je dle Kasperského rozdíl ještě markantnější – 74,1 milionu dolarů v minulém roce, oproti letošním 54,3 milionu dolarů. Za snížením nepřekvapivě stojí zejména globální pandemie onemocnění covid-19.

Podíl výdajů na kyberbezpečnost u SME stoupá

Kaspersky uvádí, že výsledkem zvýšených investic do IT bezpečnosti je alokování 275 000 dolarů (zhruba 6,4 milionu Kč) do této oblasti u SMB a 14 milionů dolarů (326 milionů Kč) u velkých firem.

Většina společností podle průzkumu očekává, že tato čísla v příštích třech letech porostou v průměru o 11 % u velkých firem a o 12 % u SMB. 17 % věří, že rozpočty na IT bezpečnost zůstanou minimálně stejné jako v letošním roce.

U malých a středních podniků stouply výdaje na IT bezpečnost z 23 % v roce 2019 na 26 % v roce 2020 a u velkých společností z 26 % na 29 %. Celkem 71 % respondentů očekává, že jejich rozpočet na kyberbezpečnost v příštích třech letech nadále poroste.

Při optimalizaci nezapomínat na IT bezpečnost

Každá desátá (10 %) organizace ale uvedla, že svůj rozpočet na IT bezpečnost sníží. Zajímavé podle analytiků je, že jako hlavní důvod většina podniků uvedla „nařízení vrcholného managementu“, který nevidí v budoucnu smysl v investování tak vysokých sum do IT bezpečnosti (32 %).

„Hlavním důvodem pro snižování rozpočtů je u více než čtvrtiny malých a středních firem celková potřeba snížit výdaje společnosti,“ komentuje Alexander Moiseev, chief business officer ve společnosti Kaspersky.

„Krize postihla malé a střední firmy nejtvrději, celosvětově tento segment hlásí pokles tržeb a omezení cashflow. Je proto zřejmé, že takto zasažené firmy potřebovaly optimalizovat své výdaje, aby přežily,“ dodává.

Zdroj: Kaspersky