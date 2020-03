IdeaSense: V chytrých zařízeních do domácnosti vidí budoucnost až 43 % Čechů

Společnost IdeaSense zjišťovala, jak se sílící trend chytrých technologií a internetu věcí v oblasti bydlení promítá do života Čechů a do jaké míry by jednotlivé nápady a vylepšení chtěli začlenit do svého života.

Chytrá domácnost se dle průzkumu zamlouvá 43 % respondentů, ale jen 24 % by ji v současné době chtělo instalovat. Třetina (33 %) považuje za přirozenou součást technologického vývoje hlasové ovládání a 47 % by rádo nechalo instalovat solární panely.

Náklonost ke konceptu chytré domácnosti se ovšem podle IdeaSense liší dle pohlaví. Zatímco pozitivně ji hodnotí 51 % mužů, mezi ženami to je jen 34 %. Celkem 22 % Čechů je k celé ideji skeptická a 20 % zmínilo, že v nich vyvolává spíše obavy. Šestina (15 %) nemá na koncept specifický názor.

Hlasové ovládání se do českých domácnostní vkrádá jen postupně

IdeaSense dále uvádí, že česká společnost je v pohledu na hlasové ovládání poněkud rozpolcená. Jen 6 % respondentů potvrdilo, že ho již aktivně používá, a 33 % s jeho využíváním do budoucna počítá.

Společnost na druhou stranu podotýká, že 39 % Čechů si momentálně nedokáže představit, že by se hlasové příkazy staly běžnou součástí jejich denních aktivit, a 22 % uvedlo, že tento typ technologie používat ani nechtějí.

Dům staví člověk, ne robot

Pokud jde o kompletní výstavbu domů bez zásahu lidské síly, česká společnost dle průzkumu považuje myšlenku spíše za abstraktní. Takovou skutečnost si dokáže představit pouze 26 % Čechů, přičemž stavba prostřednictvím robotů je atraktivnější spíše pro muže (36 %).

U žen se jedná pouze o 16 %. Odklon od tradiční konstrukce podle IdeaSense prozatím nevidí reálně 68 % respondentů, 6 % z nich svůj názor nevyjádřilo.

AI má pro Čechy zatím neuchopitelný potenciál

Společnost v neposlední řadě uvádí, že názory na jednotlivé moderní přístupy ve stavebnictví se v ČR liší. Například 47 % respondentů by rádo využilo instalace solárních panelů a 34 % lidí se zamlouvá možnost 3D simulace domu i interiéru.

Celkem 29 % Čechů by dokonce využilo virtuální realitu pro vizualizaci modelu domu či vnitřního vybavení, ale jen 24 % by v současné době nechalo instalovat chytrou domácnost. Co se týče využití výše zmíněných robotů pro samotnou výstavbu, alternativu by využilo pouze 13 % dotázaných.

„Využití umělé inteligence v běžném životě představuje vysoký potenciál, potvrdili jsme si ale, že řada inovačních konceptů je pro české spotřebitele v současné době stále neuchopitelná,“ komentuje výzkum CCO IdeaSense Lukáš Vynikal.

„Je zajímavé pozorovat, jaké inovace by rádi využili a co je pro ně naopak věcí budoucnosti. Pro nás jsou získaná data důležitým odrazovým můstkem a představují pro nás výzvu, jak jednotlivé technologie Čechům přiblížit,” dodává.

Zdroj: IdeaSense