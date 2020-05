IDC: Výdaje na IT letos omezí firmy napříč trhem, ale v různé míře

Společnost IDC odhaduje, že celosvětové výdaje na IT letos klesnou o 2,7 %. Pandemie koronaviru podle analytiků zasáhne každé odvětví, některá však sníží své výdaje na IT drastičtěji než ostatní.

O 5 % či více klesnou výdaje v nejhůře postižených odvětvích, jako jsou pohostinství, cestovní ruch, přeprava či služby. Diskrétní a procesní výroba, dva významné články trhu, pak podle očekávání sníží investice do IT o více než 3 %.

Naopak odvětví, která jsou odolnější vůči recesi, by mohla mírně růst. Patří mezi ně vládní i samosprávní výdaje, zdravotnictví a telekomunikace; pandemie posledním dvěma zmiňovaným segmentům otevřela nové příležitosti.

Nejsilnější meziroční růst o 1,7 % by pak podle společnosti měly zaznamenat profesionální služby. Není překvapením, že větším problémům čelí ta průmyslová odvětví, která se spoléhají na fyzickou přítomnost osob či poskytují luxusní služby.

„Jakmile podniky překlenou krizové období, začnou spřádat plány na zotavení,“ odhaduje Jessica Goepfertová z IDC. „Například odvětví, zasažená odstávkami výroby a propouštěním budou investovat do technologií méně než odvětví, která si udržela víceméně normální provoz.“

Nákupy hardwaru budou muset počkat

IDC předpokládá, že výdaje na IT nejcitelněji omezí malé kanceláře (do 10 zaměstnanců) a malé podniky (10-99 zaměstnanců), a to o 4,9 %, resp. 2,7 %. Výdaje velkých podniků nad 500 zaměstnanců by měly klesnout o 1 %, což představuje pokles o zhruba 17 miliard dolarů.

Z technologického hlediska analytici odhadují, že nejvíce se letos propadnou investice do hardwaru, a to o více než 5 %. Mírnější snížení zaznamenají IT a obchodní služby, jelikož firmy se soustředí na udržení svých stávajících operací a kritických projektů.

Pozitivním ostrůvkem by měla být kategorie softwaru, která by letos měla posílit o zhruba 2 % hlavně díky nákupům aplikací pro týmovou spolupráci a správu obsahu. V této prognóze se však IDC rozchází z Gartnerem, jenž odhaduje, že právě software vykáže nejvýraznější propad.

Tabulka – Vývoj investic do IT v jednotlivých odvětvích

Zdroj: IDC