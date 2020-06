IDC: Výdaje na IoT letos zpomalí, v roce 2021 se opět vrátí k dvoucifernému růstu

Společnost IDC ve své prognóze odhaduje, že investice do internetu věcí (IoT) v roce 2020 výrazně ovlivní pandemie onemocnění covid-19. Zároveň však naznačuje, že ve střednědobém i dlouhodobém horizontu se trh vrátí k dvoucifernému růstu.

Výdaje na IoT podle analytiků podle aktuální předpovědi letos meziročně vzrostou o 8,2 % na 742 milionů dolarů; ještě v listopadu 2019 přitom prognózovali růst o 14,9 %. Do roku 2024 by však měl trh růst v průměru o 11,3 % ročně.

„Přestože současná pandemická situace přinutila řadu organizací pozastavit nasazování inovativních řešení, IoT bude pro firmy klíčovým prvkem při návratu k růstu,“ naznačuje Andrea Sivierová z IDC.

Propad pouze dočasný

Mezi odvětví, která zaznamenají nejpomalejší meziroční nárůst výdajů na IoT, budou podle IDC patřit ta, jež nejhůře zasáhne hospodářský pokles způsobený globální epidemiologickou krizí.

Není proto překvapením, že investice do IoT ze strany podniků operujících ve službách jako jsou hotely, zábavní parky, kasina a kina letos poklesnou o 0,1 %. Mírný růst letos vykáže diskrétní zpracovatelský průmysl (4,3 %) či doprava (5,7 %).

Analytická společnost nicméně předpovídá, že i tato odvětví se do konce prognózovaného období vrátí k dvoucifernému růstu. V letošním roce pak dvouciferně porostou investice ve zdravotnictví (14,5 %), pojišťovnictví (12,3 %) a vzdělávání (11,9 %).

Domácnosti stále chtějí být chytré

Výdaje na IoT poklesnou i v oblasti monitorování letového provozu a průzkumů ropných polí; pomalu porostou investice v oblastech, které internet věcí využívají nejvíce, jako jsou výrobní operace (5,6 %), automatizace výroby (5,2 %) či sledování přepravovaného zboží (4,7 %).

Naopak nejrychleji porostou výdaje v oblasti nabíjení elektrických vozidel či sledování zdravotního stavu na dálku. Investice do chytrých domácností by podle analytiků měly v letošním roce vyrůst dokonce o 14,4 %.

Největší technologickou skupinou budou v roce 2020 služby IoT, které si své prvenství udrží až do konce prognózovaného období. Z hlediska hardwaru budou nejvíce poptávané moduly a senzory, kategorie softwaru by měla do roku 2024 růst nejrychleji, a to v průměru o 13,5 % ročně.

Nejrychleji porostou výdaje v MEA a CEE

IDC dále uvádí, že o tři čtvrtiny výdajů na internet věcí se postarají tři regiony – USA, západní Evropa a Čína, přičemž čínský trh bude nejaktivnější s průměrným růstem o 13,4 % ročně. Investice v USA by měly růst o 9 % ročně, v západní Evropě o 11,4 % ročně.

Mezi regiony, které podle analytiků vykážou zcela nejrychlejší průměrný roční růst, pak patří Blízký východ a Afrika (19,0 %), střední a východní Evropa (17,6 %) a Latinská Amerika (15,8 %).

„Covid-19 způsobil významné narušení na čínském trhu IoT – zejména v oblasti dodavatelského řetězce, výroby, dodávek a implementace, což mělo za důsledek globální zpomalení,“ říká Jonathan Leung z IDC.

„Díky postupnému oživování v Číně ale předpokládáme, že trh se v následujících letech vrátí k dvoucifernému růstu. IoT zároveň bude hrát klíčovou roli v prevenci a monitoringu epidemií a zmírňování jejich dopadů na trh,“ uzavírá.

