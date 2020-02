IDC: Výdaje na ICT ve střední a východní Evropě letos porostou, ale pomaleji než vloni

Společnost IDC vydala prognózu týkající se výdajů na ICT (včetně obchodních a IT služeb, hardwaru a softwaru) v našem regionu střední a východní Evropy (CEE). Z ní vyplývá, že investice v roce 2020 vyrostou meziročně o 3,1 %.

Oproti roku 2019, kdy investice do ICT v regionu rostly o 4,0 % na 136,66 miliardy dolarů, tedy analytici očekávají mírné zpomalení. Na vině bude dle odhadů ekonomický útlum a střídmější utrácení spotřebitelského i veřejného sektoru.

IDC ovšem předpokládá, že výdaje na ICT budou růst i do budoucna. Do roku 2023 očekává růst v průměru o 2,9 % ročně. „Podniky ve střední a východní Evropě si zakládají na optimalizaci nákladů a efektivitě,“ vysvětluje Ivana Šlahařová z IDC.

Dodává, že společnosti by měly pečlivě zvážit, kde by měly utáhnout opasky a kde naopak investovat do nových technologií, které povedou k úspoře nákladů, aniž by výrazně zatěžovaly jejich rozpočet.

Výdaje na ICT pohánějí telekomunikace

IDC uvádí, že největší podíl na výdajích v podnikatelském sektoru budou tvoři výroba, finance a telekomunikace – dohromady přibližně 48 %. Telekomunikace budou zároveň nejrychleji rostoucím odvětvím s růstem o 6,3 % ročně.

Operátoři dle analytické společnosti hledají v éře digitální transformace nové zdroje příjmů, které budou kompenzovat poklesy příjmů z tradičních služeb. Ve stále větší míře se proto zajímají o možnosti spolupráce s poskytovateli cloudových služeb.

V roce 2019 tvořily investice do telekomunikačních služeb 41 % všech výdajů na ICT v regionu CEE. Následoval hardware (34 %) a IT služby (13 %). Největšími trhy byly Rusko (47 miliard dolarů), Polsko (20,4 miliardy) a Česká republika (10,9 miliardy).

Z hlediska velikosti organizací se o polovinu investic do ICT v roce 2019 postaraly velké podniky s více než 500 zaměstnanci. Středně velké podniky (100–499 zaměstnanců) přispěly 23 %, malé podniky 17 % a malé/domácí kanceláře bezmála 10 %.

