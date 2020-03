IDC: Výdaje na ICT v Evropě kvůli koronaviru porostou jen o 1,4 %, v nejhorším vůbec

Společnost IDC publikovala aktualizovanou prognózu týkající se výdajů na ICT (tj. obchodních a IT služeb, hardwaru a softwaru) v Evropě. Analytici odhadují, že výdaje vlivem opatření na boj proti onemocnění covid-19 letos vyrostou o 1,4 %.

V předpovědi z prosince 2019 přitom ještě očekávali 2,8% růst. IDC ovšem upozorňuje, že jelikož se situace ve všech zemích Evropy dynamicky vyvíjí, je obtížné hodnotit celkový dopad pandemie na ICT na starém kontinentu.

Analytická společnost proto vypracovala dva scénáře vývoje: pravděpodobný, jenž pracuje s vyhlídkami pro několik příštích týdnů, a pesimistický, který bere v potaz méně kontrolovanou řetězovou reakci v celosvětovém měřítku.

Najde se i pár pozitiv

Evropské výdaje na ICT by podle IDC měly letos vzrůst o 1,4 %, přičemž na zpomalení růstu bude mít vliv kombinace faktorů. Tou první jsou výpadky dodávek hardwaru a celkově nižší poptávka, větší ranou však bude odkládání či zastavování již probíhajících IT projektů.

Dopady na softwarový a telekomunikační trh budou podle analytiků mírnější a promítnou se do nich i některé pozitivní trendy, které odvrátí hlubší pokles. Poptávku po telekomunikačních službách požene vzhůru zejména rostoucí potřeba vzdálené spolupráce.

Ta otevře nové příležitosti pro další vývojáře v oblasti aplikací a platforem pro spolupráci, a ruku v ruce s tím stoupne i zájem o bezpečnostní technologie, jež provoz těchto řešení zajišťují.

Důležitou roli v boji proti šíření koronaviru hraje i umělá inteligence, jež dokáže zachytit ohnisko epidemie. Vědci podle IDC začali používat i techniky hloubkového učení.

V nejhorším případě dojde ke stagnaci

Nejpesimističtější scénář analytické společnosti počítá s tím, že evropský trh ICT v roce 2020 vyroste o zanedbatelných 0,2 %, přičemž všechny technologické segmenty vyjma softwaru skončí v červených číslech.

IDC však upozorňuje, že řetězová reakce v podobě změn cen ropy, znehodnocení měny, zpoždění v dodavatelských řetězcích či propouštění ve veřejném a soukromém sektoru mohou vést k ještě dramatičtějšímu dopadu.

Propad zaznamenají zejména evropské výdaje na výrobu, služby, přepravu a pohostinství – jedná se totiž o odvětví, která budou pandemií nejvíce zasažená. Na druhou stranu vlády a zdravotnictví budou kvůli koronaviru donuceny své investice zvyšovat.

Analytici odhadují, že to povede k dalším investicím do IT ve veřejném sektoru, od infrastruktury až po řešení pro spolupráci. Ty se ovšem podle IDC projeví až v druhé polovině tohoto roku.

Graf – Dopady covid-19 na evropské výdaje na ICT, pravděpodobný a pesimistický scénář

Zdroj: IDC