IDC: Virtuální realita na vzestupu, globální dodávky v prvním kvartálu vyrostly o 52,4 %

Společnost IDC informuje, že celosvětové dodávky headsetů pro virtuální realitu (VR) v prvním čtvrtletí 2021 meziročně stouply o 52,4 %. Drtivou většinu (82,7 %) přitom představovaly samostatné sety jako Oculus Quest 2 či HTC Vive Focus.

„Za výrazným růstem trhu stojí zejména Oculus; společnosti se během sledovaného období podařilo vyprodukovat téměř dvoutřetinový podíl globálních dodávek náhlavních souprav VR,“ uvedl Jitesh Ubrani z IDC.

Ubrani dodává, že ačkoli výrobce momentálně dominuje spotřebitelskému segmentu, v komerčním segmentu se potýká se silnou konkurencí. Ostatním výrobcům nahrává také fakt, že Oculus nepůsobí v Číně.

Blízká budoucnost přinese rozmach v komerční sféře

Analytická společnost uvádí, že vedle společnosti Oculus se na začátku roku dařilo také čínským výrobcům DPVR a Pico, kteří vykázali růst o 108,6 %, resp. 44,7 %. Obě značky zároveň plánují expandovat svoji působnost za hranice domácí Číny.

Co se blízké budoucnosti týče, IDC odhaduje, že dodávky headsetů pro VR v letošním roce meziročně stoupnou o 28,9 %, a to i přes nedostatky některých komponentů. Dlouhodobě by trh měl posilovat v průměru o 41,4 % ročně na 28,6 milionu kusů v roce 2025.

„Dochází ke stále širšímu využití VR v komerční sféře,“ podotýká Tom Mainelli z IDC s tím, virtuální realita bude do budoucna hrát stále důležitější roli zejména při podpoře spolupráce na dálku, školení a virtuálních akcí.

Graf – Prognóza globálního trhu headsetů pro VR

Zdroj: IDC