IDC: Vánoční sezona a 5G se postarají o růst globálního trhu chytrých telefonů

Společnost IDC předpokládá, že po nad očekávání silném třetím kvartálu se celosvětový trh chytrých telefonů vrátí na konci roku k růstu. Prodej mobilů by měl podle analytiků ve čtvrtém čtvrtletí stoupnout o 2,4 %.

Pozitivní vývoj by měl vydržet i v příští rok – za celý rok 2021 by měl trh vyrůst o 4,4 %, do roku 2024 v průměru o 1,3 % ročně. Oživení dle IDC podpoří zejména rychlé zotavení dodavatelského řetězce i výrazné pobídky na zařízení s podporou 5G.

„Navzdory obavám kvůli slabé poptávce po 5G objemy chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí překonaly naše prognózy,“ komentuje Ryan Reith z IDC. „I díky solidní výrobní dynamice odhadujeme, že růst vydrží i do roku 2021.“

Analytici dospěli k závěru, že i přes probíhající lockdowny a ekonomické obavy spotřebitelé z celého světa přesunuli své běžné výdaje na cestování a další trávení volného času do nákupů spotřební elektroniky s chytrými telefony v čele.

5G stále v centru pozornosti

Co se jednotlivých trhů týče, IDC uvádí, že oživení v Číně probíhá pomaleji, než se očekávalo. Na vině je zejména nízká poptávka po 5G – většina čínských značek totiž přesunula svoji výrobu zejména na zařízení s 5G, takže spotřebitelé mají v oblastí mobilů bez 5G menší výběr.

Na ostatních vyspělých trzích, včetně Severní Ameriky, západní Evropy a Japonska, analytici předpovídají ve vánočním čtvrtletí meziroční růst, a to zejména díky silným sezónním a výprodejovým akcím typu Cyber ​​Monday.

Z technologického hlediska je 5G hybnou silou průmyslu. IDC očekává, že dodávky chytrých telefonů s podporou 5G dosáhnou v roce 2020 téměř 10 % celosvětového objemu a v roce 2024 jejich podíl na celkových prodejích stoupne až na 29 %.

Zásadní ovšem bude snížení průměrné prodejní ceny mobilů s 5G na úroveň mobilů s 4G. Analytická společnost proto odhaduje, že průměrné prodejní ceny chytrých telefonů s 5G v roce 2020 meziročně klesnou o 25 % na 611 dolarů. V roce 2024 by to pak mohlo být 453 dolarů.

Graf – Prognóza vývoje trhu chytrých telefonů 2019-2024

Zdroj: IDC