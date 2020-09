IDC: Trh tabletů v EMEA vykázal nejlepší výsledek od roku 2013, posílil takřka o čtvrtinu

Společnost IDC ve své aktuální zprávě uvádí, že trh tabletů v regionu EMEA vykázal ve druhém čtvrtletí 2020 povzbudivý meziroční růst o 23,8 % na 11,9 milionu prodaných kusů. Prodej tak vyrostl nejsilněji od roku 2013.

Analytici poukazují na to, že za úspěchem stála zejména spotřebitelská poptávka, která vzrostla o 27,1 %. Tu vyvolala pandemie koronaviru a náhlý hlad spotřebitelů po zařízeních, která by mohli využívat ke vzdělávání a trávení volného času.

„Poptávka v západní Evropě vykazovala pozitivní vývoj během celého čtvrtletí,“ popisuje Helena Ferreiraová z IDC. „K vysokým prodejům ve sledovaném období přispěly i nevyřízené objednávky z prvního kvartálu.“

Západoevropský trh tabletů vykázal celkově nejlepší výsledek – meziročně posílil o 28,3 %. Trh ve střední a východní Evropě vzrostl o 26,9 %, trh v regionu MEA pak o 10,8 %. I tak ale poslední dva zmiňované regiony překonaly očekávání analytiků.

„Růst spotřebitelské poptávky po tabletech v CEE a MEA vyvolal nedostatek notebooků na trhu,“ vysvětluje Stefania Lorenzová z IDC. „Část dětí a mladších žáků tak pro studium z domova musela využívat dostupnější tablety.“

Šampioni Samsung a Lenovo a co dál

Co se jednotlivých výrobců týče, vedoucí pozici na trhu tabletů v EMEA si udržel Samsung, jenž ve druhém kvartálu 2020 prodal o bezmála 70 % více tabletů než ve stejném období předchozího roku. Dařilo se mu zejména v rozvojových zemích.

Druhou příčku si udržel Apple, ačkoli meziročně vzrostl jen o 6,3 %; naopak třetí Huawei díky agresivním promoakcím posílil o 51,2 %, čtvrté Lenovo zaznamenalo dokonce 74,1% růst, a to hlavně díky úspěchu ve vzdělávacím sektoru.

IDC odhaduje, že růstová křivka se přenese i do třetího kvartálu, kdy by trh tabletů v EMEA měl vyrůst o 10,9 %. Za celý rok 2020 by pak měl trh vykázat 3,7% růst. Analytici odhad zdůvodňují tím, že spotřebitelům, kteří letos nevyrazili na dovolenou, zbydou finance na domácí zábavu.

Na vývoj trhu v následujících čtvrtletích bude mít i nadále výrazný vliv vzdělávací sektor. Analytická společnost nicméně se svým odhadem pro poslední kvartál a následující rok zůstává opatrná a očekává bezprostřední dopad hospodářského útlumu.

Tabulka 1 – Výsledky trhu tabletů v EMEA (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2Q20 Podíl 2Q20

Prodej 2Q19 Podíl 2Q19 Meziroč. změna 1. Samsung 3,38 28,3 % 1,99 20,7 % 69,3 % 2. Apple 2,56 21,5 % 2,41 25,0 % 6,3 % 3. Huawei 1,79 15,0 % 1,19 12,3 % 51,2 % 4. Lenovo 1,45 12,1 % 0,83 8,6 % 74,1 % 5. Amazon 0,46 3,8 % 0,43 4,5 % 5,2 % ostatní 2,29 19,3 % 2,78 28,9 % -17,5 % Total 11,92 100 % 9,63 100 % 23,8 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Prognóza pro trh tabletů v EMEA (miliony kusů)

OS Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR* 20-24 1. Android 32,03 71,1 % 24,42 66,8 % -6,6 % 2. iOS 10,66 23,7 % 9,22 25,2 % -3,6 % 3. Windows 2,33 5,2 % 2,88 7,9 % 5,4 % ostatní 0,09 0,0 % 0,41 0,1 % 44,6 % Celkem 45,03 100 % 36,56 100 % -5,1 %

Zdroj: IDC