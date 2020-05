IDC: Trh serverů v CEE na konci roku vyrostl o 2,7 %, dařilo se na Slovensku

Společnost IDC uvádí, že trh serverů v regionu EMEA vykázal ve čtvrtém kvartálu 2019 meziroční oslabení o 5,1 % na 4,6 miliardy dolarů. Objem prodaných jednotek pak meziročně poklesl o 5,2 % na zhruba 550 tisíc.

Analytici při bližším pohledu na data poukazují zejména na pokračující solidní růst poptávky po zakázkových modelech víceuzlových serverů, která meziročně vzrostla o 22,8 % z hlediska počtu prodaných kusů a o 9,9 % z hlediska tržeb.

V tomto produktovém segmentu se daří ODM výrobcům, bez zajímavosti není ale ani vstup Lenova s cílem proniknout na trh hyperškálovatelných řešení. Poptávka po velkých systémech vzrostla o 35,1 %, zejména díky obnovovacímu cyklu IBM.

„Jsme přesvědčení, že pandemie onemocnění covid-19 zpomalí výdaje na špičkové serverové systémy,“ říká Eckhardt Fischer z IDC. „Dobrou zprávou však je, že prodej hyperkongergovaných systémů v EMEA meziročně vzrostl o 47,1 % co do prodaných kusů a o 36,1 % co do tržeb.“

Zlaté časy pro digitální služby?

IDC uvádí, že přestože průměrné prodejní ceny nadále klesaly i kvůli zvýšené konkurenci ze strany CPU, problémy s dodávkami procesorů způsobené výpadky ve výrobním řetězci by mohly průměrné prodejní ceny znovu zvýšit.

Analytici očekávají, že ekonomický dopad pandemie zasáhne všechny trhy výpočetního hardwaru. Výdaje na tradiční IT infrastrukturu by měly meziročně klesnout o 16,4 %, naopak investice do hardwaru pro cloudovou infrastrukturu by měly vyrůst o 10,4 % na 11,6 miliardy dolarů.

„Již jsme zaznamenali prudký nárůst poptávky související s pandemii, zejména mezi telekomunikačními operátory a poskytovateli digitálních služeb B2C,“ vysvětluje Kamil Gregor ze společnosti IDC.

„Poptávku tvoří zejména evropské firmy, které po svých zaměstnancích chtějí, aby pracovali z domova, a zákazníci digitálních služeb, kteří kvůli karanténě tráví více času online. I proto poskytovatelé digitálních služeb významně posilují svou infrastrukturu,“ doplňuje Gregor.

Úspěch na Slovensku a v Maďarsku

Na západoevropském trhu serverů se podle analytické společnosti nejlépe dařilo Německu, kde tržby vzrostly o 5,2 % a prodej dokonce o 5,8 %; země si tak udržela pozici největšího trhu v regionu. Francie vykázala růst tržeb o 19,1 %.

„Tržby v regionu CEMA na konci roku klesly meziročně o 3,6 % na 1,045 miliardy dolarů,“ uvádí Jiří Helebrand z IDC. „Za celkové oslabení může horší prodej serverů x86 a také srovnání s mimořádně silným čtvrtým kvartálem 2018.“

Helebrand upřesňuje, že tržby v našem regionu CEE vzrostly o 2,7 % na 615 milionů dolarů, přičemž nejsilnější růst zaznamenalo Slovensko, Maďarsko a Rusko. Poslední zmiňovaná země přitom těží ze solidní poptávky ze strany finančního a telekomunikačního sektoru.

Tabulka – Výsledky trhu serverů v regionu EMEA (miliony dolarů)

Výrobce Prodej 4Q18 Podíl 4Q19 Prodej 4Q18 Podíl 4Q19 Meziroč. změna 1. HPE 1 065,2 843,1 28 % 23 % -21 % 2. Dell 885,4 799,4 23 % 22 % -10 % 3. IBM 429,2 542,0 11 % 15 % 26 % 4. ODM výrobci 533,4 525,6 14 % 14 % -1 % 5. Lenovo 265,6 244,7 7 % 7 % -8 % ostatní 684,1 697,7 18 % 19 % 2 % Celkem 3 863,0 3 652,3 100 % 100 % -5 %

Zdroj: IDC