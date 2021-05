IDC: Trh PC v regionu EMEA letos vyroste o 19,8 %, pomůže i podnikové oživení

Společnost IDC předpovídá, že trh PC (desktopů, notebooků a pracovních stanic) v regionu EMEA v letošním roce posílí o 19,8 % na 99,7 milionu kusů zařízení. Ve druhém čtvrtletí by měl podle odhadů vyrůst o 17,2 %.

Analytici poukazují na to, že na západoevropský trh ve druhém kvartálu 2021 zaznamená růst o 12,5 %; co víc, dvouciferný růst by se měl přenést i do následujícího čtvrtletí. Situaci nahrává poptávka vládních a vzdělávacích institucí.

„Trh s PC bude v roce 2021 pokračovat ve své dynamice růstu, a to navzdory pokračujícím problémům s dodavatelským řetězcem,“ říká Simon Thomas z IDC. Dodávky bude podle něj formovat zájem spotřebitelů i podniků o tenká a lehká zařízení.

Jedno slovo: gaming

Západoevropský spotřebitelský trh by měl podle IDC ve druhém čtvrtletí meziročně vyrůst o 33,7 %. Potěšující bude podle analytiků zdravá poptávka po herních noteboocích i desktopech; jen segment spotřebitelských desktopů by měl posílit o 16,3 %.

Zájem o gaming se podle analytické společnosti výrazně promítne i do dodávek notebooků, které by ve druhém kvartálu 2021 měly stoupnout o silných 36,7 %.

Trh v CEE letos vyroste bezmála o šestinu

IDC dále odhaduje, že trh PC v regionu střední a východní Evropy a MEA si ve sledovaném období udrží příznivý růst o 9,1 %, resp. 12,3 %. Za celý rok by pak subregiony měly posílit o 14,2 %, resp. o 13,7 %.

Ve druhém čtvrtletí 2021 by do našeho regionu CEE mělo být dodáno 4,2 milionu kusů PC, přičemž hlavní hnací silou bude soukromý sektor; naopak poptávka ze strany vzdělávacích institucí by měla oslabovat.

„Poptávka po počítačích je i nadále na vzestupné trajektorii, stále nabuzená silnou poptávkou v loňském roce,“ popisuje Nikolina Jurišičová z IDC. „Přesto neočekáváme, že se ve zbývajících čtvrtletích roku bude opakovat situace zkraje roku.“

Jurišičová předpokládá, že spotřebitelské i komerční odvětví budou vykazovat dobré výsledky v obou regionech. V krátkodobém horizontu se očekává zpomalení ve vzdělávacím sektoru, které však podle ní nesouvisí s nedostatkem poptávky, ale se schopností dodávat výrobky.

„To povede k tomu, že některé projekty budou odložené až na další rok. Dodávky spotřebitelům zůstanou vysoké; stabilní poptávku zajistí problémy s dodávkami vakcín proti covidu-19,“ uzavírá.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu PC v EMEA (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2021 Podíl 2021 Prodej 2025 Podíl 2025 CAGR* 21-25 tradiční notebooky 25,421 26,0 % 15,495 17,6 % -11,6 % ultratenké notebooky 44,497 45,5 % 47,767 54,3 % 1,8 % notebooky 2 v 1 8,370 8,6 % 9,523 10,8 % 3,3 % tradiční desktopy 15,980 16,3 % 11,946 13,6 % -7,0 % desktopy all-in-one 3,560 3,6 % 3,256 37 % -2,2 % Celkem 97,829 100,0 % 87,987 100,0 % -2,6 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC