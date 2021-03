IDC: Trh PC v EMEA v prvním čtvrtletí 2021 zaznamená historický růst, i díky lockdownům

Společnost IDC uvádí, že v roce 2021 by se v regionu EMEA mělo prodat 96,4 milionu tradičních PC (PC, notebooků a pracovních stanic), což by představovalo meziroční nárůst o úctyhodných 16 %. Poptávku stále udržují izolační opatření jednotlivých zemí.

Lockdowny a z nich vyplývající potřeba pracovat a studovat na dálku se na poptávce po PC nejvíce projeví v první polovině letošního roku – prodeje v EMEA by totiž podle analytiků měly stoupnout o rekordních 39,1 %.

„Vzhledem k nekončícím lockdownovým opatřením pokračuje i bezprecedentní poptávka po osobních výpočetních zařízeních,“ uvádí Simon Thomas z IDC. Dodává, že vedle PC pro pracovní účely si spotřebitelé pořizují i zařízení pro trávení volného času.

Extrémní hlad po noteboocích

IDC očekává, že západoevropský komerční trh zaznamená v prvním čtvrtletí 2021 silný růst (meziročně o 25,6 %), přičemž do třetího čtvrtletí tohoto roku by měl nadále růst dvojciferným tempem.

Zájem podporují velké vzdělávací tendry, které je ještě třeba dokončit. Silná poptávka je také ve vládním segmentu a soukromém sektoru, protože zaměstnanci nadále nakupují zařízení, aby mohli pracovat z domova.

Spotřebitelský trh PC v západní Evropě by podle analytiků mohl v prvním čtvrtletí meziročně vyrůst až o 60,5 %. Zdravě poroste i zájem o desktopy (o 21,6 %), a to hlavně díky sílícímu trendu gamingu. Prodej notebooků by měl ve sledovaném vystřelit až o těžko uvěřitelných 70,2 %.

Mírnější růst v CEE a MEA

V CEE je situace méně euforická. IDC očekává, že do střední a východní Evropy bude v prvním kvartálu 2021 dodáno 4,4 milionu PC, což by představovalo mírný mezikvartální pokles. I zde poptávku táhne vzhůru vzdělávací segment.

Prodeje PC v regionu MEA by měly vykázat mezikvartální růst o mírných 3 % na 3,3 milionu zařízení; poptávku zde generuje především spotřebitelský sektor. Komerční sektor v obou subregionech bude nicméně podle analytiků také růst povzbudivým tempem.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu PC v EMEA (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2021 Podíl 2021 Prodej 2025 Podíl 2025 CAGR* 21-25 tradiční notebooky 25,041 26,5 % 15,437 17,8 % -11,4 % ultratenké notebooky 42,662 45,1 % 46,465 53,7 % 2,2 % notebooky 2 v 1 7,758 8,2 % 9,188 10,6 % 4,3 % tradiční desktopy 15,678 16,6 % 12,173 14,1 % -6,1 % desktopy all-in-one 3,511 3,7 % 3,272 3,8 % -1,8 % Celkem 94,650 100,0 % 86,535 100,0 % -2,2 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC