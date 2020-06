IDC: Trh PC v EMEA by měl letos růst, v druhém čtvrtletí vzroste poptávka

Společnost IDC dohaduje, že v roce 2020 se v regionu EMEA prodá 68,3 milionu tradičních PC (desktopů, notebooků a pracovních stanic). To by představovalo meziroční pokles o 6,3 %, a to i přes dočasný vzestup poptávky v druhém čtvrtletí.

„Růst západoevropského trhu PC v druhém kvartálu ovlivní tři faktory,“ vysvětluje Malini Paulová z IDC. „Bezprecedentní nárůst poptávky v souvislosti s karanténními opatřeními, plnění objednávek z prvního čtvrtletí a předčasné stažení objednávek pro H2.“

Paulová dodává, že jelikož se v druhé polovině roku očekává znatelnější nástup ekonomické recese, lze předpokládat, že i poptávka po PC v tomto období klesne, a to zejména ze strany malých a středně velkých podniků.

Notebooky a desktopy se drží, ale jen dočasně

Z hlediska jednotlivých kategorií IDC předpovídá, že dojde ke dvojcifernému růstu prodejů notebooků. Významný podíl na prodejích budou mít podniky a studenti, kteří shání zařízení pro práci a studium z domova.

Analytici rovněž poukazují na to, že navzdory zrychlující mobilitě se udrží i stabilní zájem o desktopy. Ten budou projevovat hlavně ty vertikály, které pracují s mimořádně citlivými daty, jako například bankovnictví a finance. Kategorie tak oslabí jen mírně.

Společnost ovšem naznačuje, že druhá polovina 2020 bude pro obě kategorie méně optimistická. Organizace (hlavně malé firmy) totiž kvůli ekonomickým dopadům pandemických opatření budou přiškrcovat své rozpočty na IT.

CEE v zelených číslech

Západoevropský spotřebitelský trh by měl podle IDC ve druhém čtvrtletí vystřelit o 8,7 %, zejména díky silné poptávce po přenosných pracovních zařízeních ze strany domácností, které až doposud disponovaly jen jedním počítačem.

Trh tradičních PC v subregionu CEMA by měl ve sledovaném období klesnout o 8,2 %, přičemž s problémy se bude potýkat zejména oblast Blízkého východu a Afriky. Prodej ve střední a východní Evropě by měl naopak stoupnout o 3 %.

„Celostátní karantény významně urychlily přesun k digitalizaci a mobilním zařízením,“ říká Nikolina Jurišičová z IDC a dodává, že rostl i internetový maloobchodní prodej. Pozitivní vývoj podle ní ovlivní i postupné uvolňování karanténních opatření.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu PC v EMEA (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR* 20-24 tradiční notebooky 18,712 28,1 % 14,957 22,6 % -5,5 % ultratenké notebooky 22,329 33,6 % 25,554 38,6 % 3,4 % notebooky 2 v 1 5,031 7,6 % 6,611 10,0 % 7,1 % tradiční desktopy 17,392 26,1 % 15,643 23,6 % -2,6 % desktopy all-in-one 3,065 4,6 % 3,483 5,3 % 3,3 % Celkem 66,530 100,0 % 66,248 100,0 % -0,1 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC