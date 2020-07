IDC: Trh osobních výpočetních zařízení se propadne dvouciferně, ale jen dočasně

Společnost IDC v souvislosti s pandemií koronaviru a ekonomickou recesí upravila svoji prognózu pro trh osobních výpočetních zařízení (PC a tabletů) pro rok 2020. Ten by se měl letos propadnou o 12,4 % na 360,9 milionu kusů.

Analytici nicméně dodávají, že trh by se měl postupně zotavovat – do roku 2024 by měl růst v průměru o 1,3 % ročně. Přestože dodavatelský řetězec se po kritické situaci v prvním čtvrtletí vrátil k normálu, některé oblasti se dál potýkají s problémy.

Jednou z nich je podle IDC logistika, kterou paralyzoval zejména výrazně snížený počet komerčních letů, jež často přepravují též náklad, a nižší dostupnost námořní přepravy, která zase vedla ke zvýšení nákladů.

Poptávku negativně ovlivnilo i uzavření maloobchodních prodejen v různých oblastech světa. „Nárůst poptávky po PC a tabletech v souvislosti s rozšířením práce a studia z domova bude pravděpodobně krátkodobý,“ odhaduje Jitesh Ubrani z IDC.

Ubrani vysvětluje, že vzhledem k stále nejistější ekonomické situaci bude v druhé polovině roku řada malých a středních podniků bojovat o přežití a spotřebitelé se budou spíše zaměřovat na nákup nezbytností než nových výpočetních zařízení.

„Mnoho organizací neví, jak bude vypadat jejich nový standard, ale většina si uvědomuje, že se bude lišit od doby před koronavirem,“ dodává Linn Huang z IDC. Normalizace home office by však podle něj mohla vést k stabilní poptávce po noteboocích.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu osobních výpočetních zařízení (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR* '20-'24 2v1 65,6 18,2 % 76,3 20,1 % 3,9 % desktopy 79,0 21,9 % 73,4 19,3 % -1,8 % notebooky 60,3 16,7 % 50,8 13,4 % -4,2 % klasické tablety 69,4 19,2 % 62,7 16,5 % -2,5 % ultratenká zařízení 86,6 24,0 % 116,7 30,7 % 7,7 % Celkem 360,9 100,0 % 379,9 100,0 % 1,3 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC

Graf – Prognóza vývoje tradičních PC a tabletů

Zdroj: IDC