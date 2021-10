IDC: Trh cloudové infrastruktury v druhém kvartálu oslabil, ale krize se nekoná

Společnost IDC informuje, že celosvětové výdaje na cloudovou infrastrukturu (úložiště, dedikovaná a sdílená prostředí) ve druhém čtvrtletí 2021 meziročně klesla o mírných 2,4 % na 16,8 miliardy dolarů. Jedná se tak o první pokles po šesti kvartálech růstu.

Analytici nicméně podotýkají, že ve stejném období loňského roku došlo k výraznému růstu o 39,1 %, a to zejména tváří v tvář nastupující pandemii covidu-19, jež způsobila prudký nárůst do investic do cloudových služeb a infrastruktury.

Výdaje na sdílenou cloudovou infrastrukturu v 2Q21 dosáhly 11,9 miliardy dolarů, což představuje meziroční oslabení o 6,1 % a zároveň mezičtvrtletní růst o 17 %. IDC zároveň naznačuje, že poptávka po této kategorii zůstane vysoká i v budoucnu.

Investice do dedikované cloudové infrastruktury ve sledovaném období vyrostly o 7,8 % na 4,9 miliardy dolarů. Celkem 46,5 % investované částky putovalo na on-premise řešení. Kategorie ne-cloudové infrastruktury meziročně posílila o 3,4 % na 13,4 miliardy.

Cloudová infrastruktura vpřed

Ačkoli celkový trh ve druhém čtvrtletí oslabil, analytici předpovídají, že globální výdaje na cloudovou infrastrukturu v roce 2021 stoupnou o 12 % na 74,3 miliardy dolarů. Ne-cloudová infrastruktura si pak polepší jen o 2,7 % na 58,9 miliardy.

Kategorie sdílené cloudové infrastruktury by měla letos meziročně vyrůst o 11,1 % na 51,4 miliardy dolarů, kategorie dedikované cloudové infrastruktury pak dokonce o 14,1 % na 22,8 miliardy.

IDC rovněž uvádí, že poskytovatelé služeb v druhém kvartálu utratili za výpočetní a úložnou infrastrukturu 17,1 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles o 1,9 %. Za celý rok by jejich výdaje měly nicméně stoupnout o 10,5 % na 74,6 miliardy.

Smíšené výsledky v regionech i mezi výrobci

Z geografického hlediska se podle analytické společnosti dařilo v asijskopacifickém regionu, Latinské Americe, Kanadě a našem regionu CEE. Naopak v červených číslech skončily Spojené státy, západní Evropa a subregion MEA.

Nejsilnější meziroční nárůst výdajů na cloudovou infrastrukturu ve 2Q21 vykázala Kanada (o 25,6 %), zatímco západní Evropa zaznamenala nejsilnější pokles (o 8,8 %). IDC očekává, že se výdaje na cloudovou infrastrukturu za celý rok meziročně zvýší ve všech regionech.

Co se jednotlivých výrobců týče, i ti ve sledovaném období vykázali smíšené výsledky. Například Dell, HPE/H3C a Lenovo své příjmy dokázali zvýšit, Inspur a Huawei, Cisco a IBM zaznamenali dvouciferný propad.

A co dál?

IDC v dlouhodobém výhledu předpovídá, že investice do cloudové infrastruktury do roku 2025 porostou v průměru o 12,4 % ročně a trh na konci prognózovaného období dosáhne hodnoty 118,8 miliardy dolarů.

Více než dvě třetiny (69,9 %) této částky bude představovat sdílená cloudová infrastruktura při průměrném roční růstu o 12,4 %. Naopak ne-cloudová infrastruktura bude stagnovat a v roce 2025 bude mít hodnotu 57,7 miliardy dolarů.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury v 2Q21 (miliardy dolarů)

Výrobce Prodej 2Q21 Podíl 2Q21 Prodej 2Q20 Podíl 2Q20 Meziroč. změna 1. Dell 2,614 15,5 % 2,365 13,7 % 10,5 % 2. HPE/H3C 1,911 11,4 % 1,773 10,3 % 7,8 % 3. Inspur* 1,438 8,5 % 1,917 11,1 % -25,0 % 3. Lenovo* 1,225 7,3 % 1,107 6,4 % 10,6 % 5. Huawei* 0,439 2,6 % 0,573 3,3 % -23,4 % 5. Cisco* 0,362 2,2 % 0,423 2,5 % -14,4 % 5. IBM* 0,343 2,0 % 0,491 2,8 % -30,2 % 5. NetApp* 0,293 1,7 % 0,263 1,5 % 11,3 % ODM výrobci 6,166 36,7 % 6,832 39,6 % -9,8 % ostatní 2,033 12,1 % 1,492 8,7 % 36,2 % Celkem 16,824 100,0 % 17,238 100,0 % -2,4 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2020-2025 podle typu užití

Zdroj: IDC