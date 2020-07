IDC: Trh cloudové infrastruktury rostl, zájem o tradiční infrastrukturu dál klesá

Společnost IDC uvádí, že celosvětové investice do IT infrastruktury (serverů, podnikových úložišť a ethernetových switchů) pro cloudová prostředí v prvním čtvrtletí 2020 meziročně vzrostly o 2,2 % na 14,5 miliardy dolarů.

Naopak výdaje na tradiční necloudovou infrastrukturu se ve sledovaném období propadly o 16,3 %. Rozložení investic podle analytiků významně ovlivnila pandemie koronaviru, která vedla ke zvýšené poptávce po cloudových službách.

Výsledky za první čtvrtletí se z regionálního hlediska výrazně lišily – analytická společnost poukazuje například na 21% růst v Číně a naopak 12,1% pokles v západní Evropě.

IDC podotýká, že i v důsledku nastalé situace a zájmu o infrastrukturu pro datacentra byl veřejný cloud jediným segmentem, jenž vykázal růst – konkrétně o 6,4 % na 10,1 miliardy dolarů. Výdaje na soukromý cloud meziročně klesly o 6,3 % na 4,4 miliardy.

Pozitivní výhled do budoucna

Analytická společnost odhaduje, že vývoj trhu bude podobný i po zbytek roku. Investice do cloudové infrastruktury za celý rok 2020 by měly překonat výdaje na tradiční infrastrukturu a vyšplhat se na 69,5 miliardy dolarů.

Pozitivní zprávou je, že investice do infrastruktury pro soukromý cloud by se měly v průběhu roku zotavit a vykompenzovat poklesy z prvního kvartálu; za celý rok by pak měl tento segment vyrůst o 1,1 %. Výdaje na veřejný cloud by v roce 2020 měly vykázat 5,7% růst.

Z dlouhodobého hlediska IDC odhaduje, že investice do cloudové IT infrastruktury porostou do roku 2024 v průměru o 9,6 % ročně; na konci prognózovaného období by tak hodnota trhu měla přesáhnout 100 miliard dolarů a tvořit 62,8 % všech výdajů na IT infrastrukturu.

Výdaje veřejných cloudových datacenter by podle analytiků měly růst v průměru o 9,5 % ročně, investice do soukromé cloudové infrastruktury by měly růst podobným tempem (o 9,8 % ročně). Naopak zájem o tradiční infrastrukturu by měl klesat v průměru o 1,6 % ročně.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury v 1Q20 (miliony dolarů)

Výrobce Prodej 1Q20 Podíl 1Q20 Prodej 1Q19 Podíl 1Q19 Meziroč. změna 1. Dell 2 535 17,4 % 2 509 17,6 % 1,0 % 2. HPE 1 495 10,3 % 1 695 11,9 % -11,8 % 3. Inspur* 868 6,0 % 636 4,5 % 36,4 % 3. Cisco* 847 5,8 % 1 038 7,3 % -18,4 % 5. Lenovo 674 4,6 % 670 4,7 % 0,5 % ODM výrobci 4 726 32,5 % 4 422 31,1 % 6,9 % ostatní 3 390 23,3 % 3 258 22,9 % 4,1 % Celkem 14 535 100,0 % 14 228 100,0 % 2,2 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2018-2024 podle typu užití

Zdroj: IDC