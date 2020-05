IDC: Trh chytrých telefonů vykázal nejhorší meziroční propad v historii

Z předběžných dat společnosti IDC vyplývá, že celosvětový trh chytrých telefonů v prvním čtvrtletí 2020 vykázal propad o 11,7 % na 275,8 milionu zařízení. Podle analytiků se jedná o zatím nejhorší zaznamenaný meziroční pokles v historii.

Na vině je samozřejmě pandemie koronaviru, kvůli které byly na začátku roku uzavřeny některé továrny v Číně a miliony lidí se dostaly do nucené izolace. Karanténní opatření se pak do konce kvartálu rozšířila do zbytku světa.

Čínský trh také zaznamenal nejvýraznější propad ze všech regionů – prodeje zde meziročně klesly o 20,3 %. To významným způsobem zasáhlo celkový trh, jelikož v Číně se prodá téměř čtvrtina všech chytrých telefonů na světě.

Velké problémy v průběhu čtvrtletí způsobila i globální závislost na Číně z hlediska dodavatelského řetězce. Dle analytiků drastický propad zaznamenaly též trhy ve Spojených státech (-16,1 %) a v západní Evropě (-18,3 %).

Spotřebitelé si hlídají výdaje

„To, co začalo primárně jako problém na straně nabídky, přerostlo v globální ekonomickou krizi s dopadem na poptávku, jejíž pokles se začal projevovat ke konci kvartálu,“ říká Nabila Popalová ze společnosti IDC.

Zatímco dodavatelský řetězec v Číně se začal podle očekávání analytiků na konci sledovaného období zotavovat, hlavní ekonomiky světa spustily sérii karanténní opatření, což prakticky zmrazilo spotřebitelskou poptávku.

„Spotřebitelé si mnohem více hlídají výdaje a dá se očekávat, že nákupy nových mobilů odloží na neurčito. Propad poptávky v kombinaci s uzavřenými prodejnami navíc výrazně ovlivnil všechny trhy spotřebních zařízení,“ vysvětluje Popalová.

Analytička poukazuje na to, že přestože čínský trh zaznamenal vyšší poptávku, než se očekávalo, dá se předpokládat, že jde pouze o dočasné zlepšení. Tamní trh by se podle IDC měl vrátit k růstu až v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Dvouciferný propad pro Samsung i Huawei

Z hlediska jednotlivých výrobců si růst v meziročním srovnání udrželi jen Xiaomi (o 6,1 %) a Vivo(o 7,0 %). Obě značky za svůj úspěch vděčí především vysokým prodejům v Indii.

Trhu stále vládne Samsung, jenž v prvním čtvrtletí 2020 oslabil o 18,9 % na 58,3 milionu prodaných zařízení. Druhé Huawei ve sledovaném období prodalo 49 milionů mobilů, což představuje meziroční pokles o 17,1 %.

Na třetí příčce skončil Apple, jehož prodeje meziročně klesly jen o 0,4 %. Výrobce stále těží z úspěchu telefonů iPhone 11, v nedávné době navíc uvedl cenově dostupnější model SE (2020).

Tabulka 1 – Předběžné výsledky prodeje chytrých telefonů v 1Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 1Q20 Podíl 1Q20 Prodej 1Q19 Podíl 1Q19 Meziroč. změna 1. Samsung 58,3 21,1 % 71,9 23,0 % -18,9 % 2. Huawei 49,0 17,8 % 59,1 18,9 % -17,1 % 3. Apple 36,7 13,3 % 36,8 11,8 % -0,4 % 4. Xiaomi 29,5 10,7 % 27,8 8,9 % 6,1 % 5. Vivo 24,8 9,0 % 23,2 7,4 % 7,0 % ostatní 77,5 28,1 % 93,5 29,9 % -17,2 % Celkem 275,8 100,0 % 312,3 100,0 % -11,7 %

Zdroj: IDC

Graf – Vývoj globálního trhu chytrých telefonů (miliony kusů)

Zdroj: IDC