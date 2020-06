IDC: Trh chytrých telefonů v regionu EMEA čeká nejhorší propad v historii

Společnost IDC odhaduje, že trh chytrých telefonů v regionu EMEA se po poměrně silných prvních třech měsících tohoto roku propadne až o čtvrtinu. Jeho hodnota by totiž ve druhém čtvrtletí 2020 měla klesnout pod 19 miliard dolarů a 63 milionů kusů.

To by znamenalo nejslabší čtvrtletní výsledek v regionu za posledních pět let. Simon Baker z IDC navíc upřesňuje, že by trh mohl vykázat největší propad za jediný kvartál od roku 2006, kdy analytická společnost začala region monitorovat.

„Nejprudší meziroční pokles hodnoty o 13 % jsme zaznamenali ve třetím čtvrtletí roku 2009, kdy probíhala hospodářská krize,“ doplňuje Baker.

Nejhůře zasažená bude Evropa

Analytici předpokládají, že pokles se nejsilněji projeví v Evropě, zejména pak na jihu kontinentu. Marta Pintová z IDC uvádí, že hodnota trhu chytrých telefonů ve Španělsku by ve druhém čtvrtletí mohla klesnout bezmála o třetinu.

Nejprudší propad by ovšem podle společnosti mělo vykázat Rusko, kde vedle karanténních opatření souvisejících s pandemií koronaviru došlo i k poklesu hodnoty měny.

IDC očekává, že pokles tržeb bude pokračovat až do třetího čtvrtletí; západoevropský trh by se nicméně měl ke konci roku dočkat mírného oživení díky uvedení očekávaného iPhonu s podporou 5G.

Přesto však bude dominantním OS Android, a to hlavně díky cenově dostupným zařízením a konkurenčním bojům jednotlivých výrobců. Operační systém Googlu by měl díky specializovanému programu podle IDC posílit i v podnikovém segmentu.

Tabulka – Prognóza prodeje chytrých telefonů v EMEA podle OS (miliony kusů)

OS Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2024 Podíl 2024 CAGR '20-'24 1. Android 272,2 85,9 % 329,2 86,1 % 4,9 % 2. iOS 44,7 14,1 % 52,9 13,8 % 4,3 % ostatní 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % NA % Total 316,9 100,0 % 382,2 100,0 % 4,8 %

Zdroj: IDC