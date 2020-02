IDC: Růst globálních výdajů na IT podpoří 5G v mobilech, prodej PC klesne

Společnost IDC odhaduje, že celosvětové výdaje na IT v letošním roce vyrostou o 5 %, a to především díky stabilním investicím do softwaru a služeb a oživení trhu s chytrými telefony, ke kterému by mělo dojít v druhé polovině roku.

Analytici ovšem upozorňují i na úskalí globálního trhu IT způsobená šířením epidemie koronaviru. Celkové výdaje na ICT včetně telekomunikací a nových technologií by podle IDC měly v roce 2020 stoupnout o 6 % na 5,2 bilionu dolarů.

Pokud bychom vyňali kategorii chytrých telefonů, výdaje na IT letos porostou o 4 %, což podle analytiků představuje poměrně výrazné zpomalení oproti roku 2019, kdy trh posílil o 7 %. Kamenem úrazu bude hlavně trh PC.

Ten podle analytiků vloni vzrostl o 7 %, letos by měl naopak oslabit o 6 %. Růst výdajů na software zpomalí z 10 % v roce 2019 na necelých 9 % v roce 2020, růst investic do služeb zase klesne z 4 % na zhruba 3 %.

„Velká část letošního růstu bude záviset na výměnném cyklu chytrých telefonů; ten ale ohrožuje narušení výroby způsobené koronavirem,“ vysvětluje Stephen Minton z IDC. „Naopak prodeje PC budou výrazně nižší než vloni.“

Původní odhady zhatil koronavirus

IDC dále uvádí, že výdaje poskytovatelů hyperškálovatelných služeb v roce 2020 vyskočí o 9 %, ovšem stále nenavážou na tempo růstu z roku 2018. I poskytovatelé cloudové infrastruktury a poskytovatelů digitálních služeb budou zvyšovat své rozpočty na IT.

Podle analytiků se budou snažit hlavně uspokojit silnou poptávku koncových uživatelů po cloudových a digitálních službách, která i nadále poroste dvouciferným tempem. Očekává se, že výdaje poskytovatelů služeb budou v následujících letech stabilní.

Velký vliv na globální růst však bude mít vývoj v Číně, kde IDC očekávalo, že výdaje na IT vyrostou o 12 %. Analytici podotýkají, že vlivem epidemie koronaviru, se kterým se země potýká, budou pravděpodobně o něco nižší, než kolik činily původní odhady.

Trh by si podle analytické společnosti měl udržet růst o zhruba 6 % ročně až konce prognózovaného období. Stabilitu růstu dodají pokračující investice do digitální transformace, cloudu, AI, AR/VR, blockchainu či IoT.

Zdroj: IDC