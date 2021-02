IDC: Rozmach umělé inteligence, globální trh do roku 2024 poroste o 17,5 % ročně

Společnost IDC očekává, že celosvětové tržby trhu umělé inteligence (AI) – včetně softwaru, hardwaru a služeb – v roce 2021 vyroste o 16,4 % na 327,5 miliardy dolarů. Do roku 2024 by pak měl trh růst v průměru o 17,5 % ročně na 554,3 miliard.

„Globální pandemie posunula umělou inteligenci na vrchol podnikové agendy, jelikož napomáhá zvyšovat odolnost a relevanci podnikání,“ říká Ritu Jyotiová, viceprezidentka pro výzkum AI ve společnosti IDC.

Software v roce 2020 dominoval – tvořil 88 % celkových tržeb. Zároveň však je nejpomaleji rostoucí kategorií s předpokládaným posilováním v průměru o 17,3 % ročně. O polovinu tržeb v rámci softwaru se vloni dle analytiků postaraly AI aplikace.

Nejrychleji by podle IDC měla růst poptávka po AI softwarových platformách, a to v průměru o 32,7 % ročně, naopak nejpomaleji bude stoupat zájem o AI software pro systémovou infrastrukturu, a to „jen“ o 13,7 % ročně.

O IT služby je větší zájem než o ty obchodní

Kategorie AI služeb v roce 2020 vyrostla o 13 %, tedy pomaleji než zbytek trhu. IDC nicméně očekává, že v roce 2021 meziročně poroste o 17,4 % a do roku 2024 by měla růst v průměru dokonce o 18,4 % ročně na 37,9 miliardy dolarů.

Analytická společnosti dělí tuto kategorii na dva tržní segmenty: IT služby a obchodní služby. První jmenovaná je větší a představuje téměř 80 % všech výnosů ze služeb AI. Zároveň podle IDC bude posilovat rychleji než segment obchodních služeb.

„Ačkoli pandemie přerušila dynamiku celosvětového růstu trhu AI služeb, podniková poptávka po umělé inteligenci na podporu odolnosti podnikání a zvýšení produktivity člověka vykázala i v roce 2020 dvouciferný růst,“ popisuje Jennifer Hamelová z IDC.

Trpasličí kategorie AI hardwaru

Nejmenší kategorie AI hardwaru se podle IDC na celkovém trhu v roce 2020 podílela jen 5 %. Podíl by však měl v letošním roce mírně vyrůst na úkor AI softwaru. Segment AI úložišť by měl posílit o 31,8 %, segment AI serverů pak o 26,4 %.

„Kategorie AI serverů a úložišť nadále zaznamenávají rychlý růst. Zároveň poskytují stále více specializovanou a inovativní infrastrukturní základnu v celém prostředí umělé inteligence,“ doplňuje Peter Rutten z IDC.

Pokud jde o podíl prodejců za první pololetí roku 2020, nejlepšími společnostmi na trhu AI serverů podle IDC byly (v abecedním pořadí) Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur a Lenovo. Dohromady těchto šest společností ovládalo 58 % trhu.

Graf 1 – Prognóza vývoje AI softwaru

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje AI služeb

Zdroj: IDC

Graf 3 – AI hardware v pěti největších regionech v 1H20

Zdroj: IDC