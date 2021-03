IDC: Rok 2020 byl pro globální trh PC monitorů rekordní, vyrostl o 8,3 %

Společnost IDC uvádí, že trvalá poptávka po monitorech vedla k tomu, že globální trh ve čtvrtém kvartálu 2020 posílil o 16,9 % na 39,2 milionu kusů. Více monitorů se podle analytiků prodalo naposledy v posledním čtvrtletí roku 2011.

Prodej za celý loňský rok pak vzrostl o 8,3 % na 136,6 milionu kusů, což je podle analytické společnosti nejvýraznější celoroční růst od roku 2008, kdy IDC začalo trh monitorů sledovat.

Za rekordními prodeji na konci roku stála zejména silná poptávka vyvolaná potřebou práce a studia z domova. V některých oblastech se díky spotřebitelské poptávce trh dokonce přiblížil k předpandemické úrovni, ačkoli komerční segment kvůli uzavřeným kancelářím oslabuje.

Monitory do každé rodiny

K růstu dodávek podle analytiků přispěl i nedostatek některých komponentů, kvůli kterému se někteří výrobci rozhodli nahromadit zásoby před zvýšením cen těchto komponentů, které by mohlo trvat zhruba do poloviny letošního roku.

„Vedle vzrůstající poptávky trh ovlivnily i výrobní problémy, takže některé trhy nemají dostatek zásob. Většinu roku 2021 tak budou dodavatelé plnit nahromaděné objednávky,“ nastiňuje Jay Chou z IDC.

Trh ovlivní i změny na pracovním trhu, které zpestří mix zákazníků a geografické zaměření. Analytici zároveň očekávají, že i po roce 2021 zůstane zachovaný rychlejší výměnný cyklus plynoucí z aktivnějšího používání monitorů v domácnostech.

Silný rok pro Samsung

Co se jednotlivých výrobců týče, nejsilnější růst v posledním čtvrtletí zaznamenal Samsung, a to o 48,9 %, následovaný Lenovem, které posílilo „jen“ o 15,8 %. Ve sledovaném období se dařilo i TPV a Dellu – výrobci zvýšili prodeje o 7,5 %, resp. o 6,2 %. Z největších značek oslabilo jen HP, a to o nepatrných 0,6 %.

Za celý rok 2020 lídr trhu Dell stagnoval při 0,1% poklesu prodejů, podobně jako třetí HP, které oslabilo o 0,7 %. Druhé TPV vyrostlo o 9,3 %, čtvrté Lenovo o 6,4 %, Samsung se pak může radovat z celoročního růstu o 30,6 %.

Tabulka 1 – Výsledky globálního trhu PC monitorů v 4Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 4Q20 Podíl 4Q20 Prodej 4Q19 Podíl 4Q19 Meziroč. změna 1. Dell 7,686 19,6 % 7,237 21,6 % 6,2 % 2. HP 4,980 12,7 % 5,010 14,9 % -0,6 % 3. TPV 4,613 11,8 % 4,293 12,8 % 7,5 % 4. Lenovo 4,547 11,6 % 3,926 11,7 % 15,8 % 5. Samsung 3,839 9,8 % 2,578 7,7 % 48,9 % ostatní 13,571 34,6 % 10,534 31,4 % 28,8 % Celkem 39,236 100,0 % 33,578 100,0 % 16,9 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Výsledky globálního trhu PC monitorů v 4Q20 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2020 Podíl 2020 Prodej 2019 Podíl 2019 Meziroč. změna 1. Dell 26,434 19,3 % 26,461 21,0 % -0,1 % 2. TPV 19,248 14,1 % 17,605 14,0 % 9,3 % 3. HP 18,500 13,5 % 18,626 14,8 % -0,7 % 4. Lenovo 14,361 10,5 % 13,503 10,7 % 6,4 % 5. Samsung 11,754 8,6 % 9,001 7,1 % 30,6 % ostatní 46,317 33,9 % 40,902 32,4 % 13,2 % Celkem 136,615 100,0 % 126,099 100,0 % 8,3 %

Zdroj: IDC

Graf – Prongóza pro trh monitorů 2019-2025

Zdroj: IDC