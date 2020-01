IDC: Prudký růst celosvětového trhu 3D skenerů podpoří cenově dostupné modely

Nová prognóza společnosti IDC o 3D skenerech naznačuje, že globální trh poroste mezi lety 2019-2023 v průměru o 21,2 % ročně. Hodnota dodaných skenerů by pak měla stoupat v průměru o 15,8 % ročně.

Na konci prognózovaného období by se mělo prodat více než 635 milionů 3D skenerů v hodnotě blížící se 3 miliardám dolarů. Růstu významným způsobem pomůže pokračující implementace profesionálních funkcí do cenově dostupných zařízení.

Lepší dostupnost podle analytiků zvyšuje popularitu skenerů pro tradiční případy použití a zároveň rozšiřuje možnosti pro další použití, jako jsou například oblasti výroby zubních protéz či památkové péče.

IDC dodává, že mezi další faktory přispívající k celkovému růstu globálního trhu patří vylepšený software a účinnější procesy, které usnadňují používání, a také využití 3D skenerů v rámci iniciativ chytré výroby.

Uživatelé rádi experimentují

Max Pepper z IDC naznačuje, že s rozvíjejícím se trhem se rozšiřují i možnosti využití technologie 3D skenování. „Chuť experimentovat podporuje vyšší přesnost, větší počet funkcí i efektivnější zpracování,“ vysvětluje.

IDC rozlišuje dva základní segmenty trhu, a to přenosné a stolní 3D skenery. V roce 2019 představovaly stolní skenery bezmála dvě třetiny všech prodejů a do roku 2023 by podle analytické společnosti měly tvořit 75 % dodávek.

Přenosné stolní skenery by se podle analytiků měly dočkat výraznějšího rozvoje až ke konci prognózovaného období, kdy budou na trhu běžně dostupné chytré telefony s vestavěnou funkcí 3D skenování.

Zdroj: IDC