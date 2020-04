IDC: Poptávka po serverech a externích úložištích kvůli koronaviru klesne

Společnost IDC uvádí, že výdaje koncových uživatelů na IT infrastrukturu (servery a podnikové úložné systémy) kvůli pandemii covid-19 letos klesne. Trh serverů by měl oslabit o 3,4 % na 88,6 miliard dolarů, zatímco trh úložišť klesne o 5,5 % na 28,7 miliardy.

Analytici zároveň očekávají, že první jmenovaný trh v prvním a druhém čtvrtletí 2020 vykáže propad o 11 %, resp. 8,9 %, nicméně v druhé polovině roku by se měl vrátit k růstu.

Trh podnikových úložišť by měl v prvním kvartálu oslabit o 7,3 %, ve druhém dokonce o 12,4 %. I zde by ovšem mělo v druhé polovině dojít k oživení, na které plynule naváže růst v příštím roce.

Tři scénáře

IDC vytvořilo v návaznosti na pandemii tři možné scénáře – optimistický, pravděpodobný a pesimistický. Pravděpodobný scénář předpokládá široký negativní dopad, jež započne v Číně a rozšíří se do dalších regionů; ten by však měl ke konci roku zpomalit.

Míra dopadu se bude odvíjet od měnící se předpokládané poptávky různých skupin zákazníků, omezení v dodavatelském řetězci a logistických zpoždění, krátkodobého zvýšení cen komponentů a ztížené ekonomické a společenské atmosféry.

Analytici podotýkají, že současná prognóza je založená na pravděpodobném scénáři vytvořeném na základě dat k 26. 3. 2020. Jedním dechem však upozorňují, že s tím, jak se situace dále vyvíjí, je možné, že se prognózy budou dále upravovat.

Některá odvětví ze situace těží

Společnost naznačuje, že rychle se měnící prostředí odhalilo několik pozoruhodných rozdílů v tom, jak pandemie ovlivnila různé segmenty trhu. Čína jako první země zasažená koronavirem zaznamená nejsilnější propad v prvním kvartálu, ostatní až v průběhu druhého.

Podobně některá průmyslová odvětví (doprava, pohostinství, maloobchod apod.) čelí významně snížené spotřebitelské aktivitě a uzavírání podniků; jiná zase registrují nečekanou vlnu poptávky po službách.

Mezi odvětví v rozpuku patří například streamování videa, webové konference a e-tail. Mnoho podniků je totiž tváří v tvář ekonomické nejistotě nuceno urychlit zavádění cloudových služeb.

Dva segmenty s opačným vývojem

Tento nárůst poptávky podle analytiků způsobil neočekávaný tlak na IT infrastrukturu v datových centrech poskytovatelů cloudových služeb, což následně vedlo ke zvýšené poptávce po serverech a systémových komponentech.

Výsledkem dle IDC je, že se trh IT infrastruktury roztrhl na dva dílčí trhy, které se vydaly opačnými směry; zatímco podniková poptávka klesá, poptávka ze strany poskytovatelů cloudových služeb utěšeně roste.

Tato dynamika má největší dopad na trh serverů, což by mělo zajistit, že trh za celý rok 2020 oslabí jen mírně. Trh externích úložných systémů s vyšším podílem podnikové klientely pak v letošním roce zažije výraznější pokles.

Pokud vše dobře dopadne, rok 2021 bude úspěšný

„Dopad onemocnění covid-19 celkové výdaje na IT infrastrukturu jistě utlumí, protože společnosti jsou nuceny dočasně omezit provoz a v některých případech i propouštět či nařizovat nucenou dovolenou,“ uvádí Kuba Stolarski z IDC.

Přestože krátkodobý dopad bude podle Stolarksiho značný, pokud se krize nevymkne kontrole, neměla by trhy negativně ovlivnit z dlouhodobého hlediska. V roce 2021 by pak mohlo dojít k masivnímu zotavení.

IDC očekává, že trh serverů do roku 2024 poroste v průměru o 4,9 % ročně, přičemž tržby by se na konci prognózovaného období měly vyšplhat na 116,6 miliard dolarů. Trh podnikových úložišť by měl posilovat v průměru o 1,3 % ročně na 32,4 miliard dolarů v roce 2024.

Tabulka 1 – Výdaje koncových uživatelů na servery (miliardy dolarů)

Zařízení Segment Hodnota 2019 Hodnota 2020 Růst 2020 Hodnota 2024 CAGR '20-'24 servery x86 83,8 81,9 -2,2 % 109,8 5,6 % non-x86 8,0 6,7 -16,0 % 6,8 -3,3 % Celkem 91,7 88,6 -3,4 % 116,6 4,9 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Výdaje koncových uživatelů na podniková úložiště (miliardy dolarů)

Segment Hodnota 2019 Hodnota 2020 Růst 2020 Hodnota 2024 CAGR '20-'24 External RAID 30,0 28,3 -5,7 % 32,0 1,3 % Storage Expansion

0,4 0,5 9,6 % 0,4 -2,4 % Celkem 30,4 28,7 -5,5 % 32,4 1,3 %

Zdroj: IDC