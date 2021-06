IDC: Poptávka po gamingových PC v EMEA i přes znejišťující faktory poroste

Společnost IDC informuje, že trh herních počítačů v regionu EMEA vykázal v prvním čtvrtletí 2021 solidní růst o 50,1 % na 2,4 milionu zařízení. Analytici nicméně očekávají, že růst v průběhu roku poněkud sníží, silné dodávky však zůstanou.

Trh by měl v druhém kvartálu posílit o 17,6 %, v tom třetím pak o 11,1 %. Z toho vyplývá, že ačkoli trajektorie růstu do budoucna zmírní, z dlouhodobého hlediska je stále pozitivní. Do roku 2025 by trh měl růst v průměru o 2,7 % ročně.

IDC uvádí, že o úspěch trhu herních PC v západní Evropě se postarala zejména lockdownová poptávka, která by se měla přenést i do druhého čtvrtletí. Zásadním faktorem přitom je pokračující přechod z jednoho zařízení na domácnost na jedno zařízení na uživatele.

Analytici rovněž poukazují na to, že rostoucí popularita eSportu a streamujících hráčů povede k tomu, že si gaming budou chtít vyzkoušet i diváci tohoto obsahu. Základna gamerů by se proto měla rozrůstat po celý rok.

Růst by měl být stabilní

Hlavním růstovým motorem do budoucna podle IDC zůstanou herní notebooky, jejichž dodávky by měly meziročně stoupnout o 33,3 %. Zájem o herní desktopy by měl zůstat stabilní; podle prognóze vyroste o 3,9 %.

„Ačkoli některé z nejpopulárnějších špičkových grafických procesorů zažívají obrovský nedostatek, očekává se, že hnací silou herního trhu budou prémiová zařízení,“ odhaduje vývoj Simon Thomas z IDC.

Podle Thomase je zřejmé, že spotřebitelé během lokálních lockdownů výrazně utráceli za zábavu a herní zařízení. Odhaduje však, že jakmile se plně uvolní izolační opatření, výdaje spotřebitelů na PC – a tedy i na gaming – v roce 2022 klesnou.

CEE se blýskl 65% růstem

Trh herních PC v regionech CEE a MEA v prvním čtvrtletí letošního roku rovněž zaznamenal solidní růst, meziročně o 64,8 %, resp. 45,5 %. Spotřebitelé v regionech podle analytiků přesunuli výdaje z volnočasových aktivit právě do herních počítačů.

„S protipandemickými opatřeními souvisejícími s cestováním, pomalou distribucí vakcín a pokračující situací, která často stále vyžaduje práci a studium z domova, očekáváme, že poptávka po gamingu po celý rok 2021 zůstane v obou regionech stabilní,“ popisuje Nikolina Jurišičová z IDC.

„Díky principům sociálního distancování se zrodilo nové herní publikum a došlo k výraznému růstu poptávky po počítačových hrách i gamingových počítačích. Tento trend by měl pokračovat i v následujících kvartálech,“ uzavírá.

Tabulka – Prognóza vývoje trhu 2021-2026 (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2021 Podíl 2021 Prodej 2025 Podíl 2025 CAGR* '21-'25 desktopy 3,547 34,2 % 3,172 27,5 % -2,8 % notebooky 6,825 65,8 % 8,355 72,5 % 5,2 % Celkem 10,372 100,0 % 11,527 100,0 % 2,7 %

* složená roční míra růstu

Zdroj: IDC