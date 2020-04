IDC: Pandemie koronaviru poznamenala také dynamiku globálního trhu IT služeb

Společnost IDC uvádí, že celosvětové tržby z IT a obchodních služeb v loňském roce vyrostly o 5 %, což představuje druhý po sobě jdoucí rok růstu. Pro srovnání – mezi lety 2017 a 2018 trh posílil o 4 %, o rok později pak o 4,2 %.

Velcí prodejci služeb podle analytiků vloni zaznamenali, že kupujícím nechybí optimismus a chuť pokračovat v digitální transformaci. Tu však významně oslabila pandemie onemocnění covid-19, kvůli které IDC přehodnocuje své prognózy.

Analytická společnost v tomto kontextu upozorňuje, že k tak významnému narušení poptávky i nabídky v celosvětovém měřítku došlo poprvé od konce druhé světové války.

Koronavirus otevře i nové příležitosti

S ohledem na možné dopady IDC odhaduje, že globální trh služeb v roce 2020 oslabí o 1,1 %, přičemž už v následujícím roce by se měl vrátit k mírnému růstu okolo 1 %. Nová prognóza přitom počítá s letošním poklesem reálného HDP o více než 2 %.

Propad nabídky podnikových služeb bude podle analytiků téměř zanedbatelný, jelikož poskytovatelé rychle přijímají „nové standardy“ práce na dálku a sociální izolace. Pandemie by tak v tomto ohledu mohla vylepšit produktivitu a otevřít nové příležitosti.

Horší to však bude s poptávkou. Společnost očekává, že klesne ve většině regionů, ovšem s odlišnou razancí. Zatímco asijskopacifický region by měl růst, náš region EMEA by měl být podle analytiků zasažený nejhůře.

Horší vyhlídky pro EMEA

IDC předpokládá, že trh IT a podnikových služeb v regionu EMEA letos poklesne o 4,3 % (pro srovnání – v roce 2019 vyrostl o 4,4 %) a s největší pravděpodobností se vrátí k růstu až v roce 2022. Míra propadu se bude ale v jednotlivých krajinách lišit.

Poptávka v zemích střední a východní Evropy by podle analytiků měla klesat podobným tempem; pandemie zde tak ukončí dva roky rychlého růstu. Rusko, jež tvoří téměř třetinu trhu v CEE, však kvůli prudce padajícím cenám ropy vykáže 20% propad.

Firmy v západní Evropě, které obecně hlásí vysoká čísla nakažených a obětí nového koronaviru, se podle IDC budou snažit především udržet hotovost. Budou se tak připravovat na potenciální závažnou recesi způsobenou delším omezení chodu ekonomiky.

Mírnější situace ve zbytku světa

Trh služeb v Severní a Jižní Americe by v letošním roce měl oslabit o 0,2 %, ovšem už v roce 2021 by se mohl vrátit k růstu. Zato trh v asijskopacifickém regionu by se podle IDC měl udržet v zelených číslech a letos by mohl posílit o 1,9 %.

Čínský trh, jenž v roce 2019 vyrostl o 7,6 %, by měl v roce 2020 posílit o 2,4 %, a to za předpokladu, že v druhé polovině roku dojde k výraznému hospodářskému oživení podpořeného vládními pobídkami.

„Pandemie covid-19 bude mít hluboký dlouhodobý dopad na globální dodavatelský řetězec,“ upozorňuje Xiao-Fei Zhang z IDC. „Dodavatelé služeb po ustálení situace možná zjistí, že se změnilo portfolio i priority klientů. Tomu se budou muset přizpůsobit.“

Graf – Prognóza vývoje IT služeb podle regionů

Zdroj: IDC