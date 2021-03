IDC: Pandemická vlna jen tak neopadne, globální trh PC stabilně poroste do roku 2025

Společnost IDC uvádí, že navzdory tomu, že řada regionů začíná postupně uvolňovat protiepidemická opatření, celosvětová poptávka po PC nadále zůstává vysoká a v některých případech dosáhla na konci loňského roku rekordních hodnot.

Největší hnací silou trhu jsou dle analytiků i nadále spotřebitelé a studenti, kteří potřebují systémy pro produktivitu, a podniky provádějící upgrady. IDC navíc odhaduje, že výrazně roste i zájem o zařízení podporující hybridní model práce.

Z dat analytické společnosti vyplývá, že v roce 2020 vzrostl prodej PC o 12,9 %, přičemž tato dynamika by se měla přenést i do větší části tohoto roku, kdy by trh měl v meziročním srovnání vyrůst o 18,2 % na 357,4 milionu prodaných kusů.

IDC rovněž vylepšilo svůj odhad pro budoucí vývoj. Optimisticky naladění analytici nyní předpovídají, že celosvětový trh PC v prognózovaném období 2020-2025 poroste v průměru o 2,5 % ročně.

Problémy s dodávkami budou ustupovat

Společnost má za to, že do roku 2021 se přelila řada nevyřízených objednávek z předchozího roku, a to hlavně ze strany vzdělávacího sektoru. Ryan Reith z IDC navíc odhaduje, že podobná situace by se mohla opakovat i v prvním čtvrtletí 2022, ačkoli ne v takové míře.

Největším zdrojem obav pro počítačový průmysl zůstávají problémy s dodavatelským řetězcem. IDC odhaduje, že za předpokladu, že nedojde k žádnému dalšímu narušení dodávek, by měla být nabídka PC a výrobní kapacita v rovnováze do poloviny roku 2021.

„I když nedostatek komponentů bude trh ovlivňovat i nadále, předpokládáme, že problémy s dodávkami se začnou zmírňovat zkraje druhé poloviny roku,“ nastiňuje Jitesh Ubrani z IDC.

Dodává, že mimořádně vysoká spotřebitelská poptávka začne nejpozději na konci tohoto roku oslabovat. I tak ale podle něj zůstanou dodávky PC vysoké, jelikož spotřebitelé nadále přesouvají výdaje z jiných kategorií směrem k technologiím.

Graf – Prognóza trhu PC podle segmentů

Zdroj: IDC