IDC: Oživení pokračuje, evropské výdaje na IoT letos překonají 200 miliard dolarů

Společnost IDC ve své zprávě odhaduje, že evropské investice do internetu věcí (IoT) se v letošním roce vyšplhají na 202 miliard dolarů. Do roku 2025 by měly navíc růst dvouciferným tempem.

Analytici podotýkají, že trh IoT si i přes globální dopad pandemie covidu-19 udržel růst, byť pomalejší než v předchozích letech. Jak se ale podniky a projekty začnou vracet k normálu, mělo by na trhu dojít k výraznému oživení.

V roce 2021 by měla největší část výdajů putovat do kategorie hardwaru (moduly a senzory), následovaná kategorií služeb. Nejrychleji rostoucí kategorií se ale podle IDC stane kategorie softwaru, zejména pak aplikační software pro IoT.

Covid-19 a s ním související nejistota z budoucnosti bude mít podle analytické společnosti negativní dopad na řadu průmyslových odvětví. I proto bude tempo zavádění řešení IoT napříč odvětvími smíšené.

Chytré domácnosti jsou na vzestupu

IDC předpovídá, že nejvýraznější zájem o technologie IoT v Evropě budou projevovat spotřebitelé; půjde zejména o řešení pro automatizaci domácností.

Druhé největší odvětví, výroba, bylo v roce 2020 podle analytiků jedním z nejvíce postižených průmyslů. Výrobní podniky se ale zajímají o řešení IoT pro vzdálený monitoring a údržbu průmyslových výrobních zařízení.

Analytická společnost zároveň odhaduje, že díky nově nastoleným pravidlům sociálních odstupů a práci na dálku se jednou z nejrychleji rostoucích kategorií stanou řešení pro monitorování zdravotního stavu na dálku.

„I když pandemie změnila investiční plány mnoha evropských podniků, trh IoT je pro ně stále atraktivní,“ komentuje Alexandra Rotaruová z IDC. „Některá odvětví, jako například stavebnictví, se ovšem v příštích letech budou rozvíjet pomaleji, jelikož se budou v rámci obnovy zaměřovat na jiné priority,“ dodává.

Zdroj: IDC