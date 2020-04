IDC má nový index vývoje globálních IT investic a vypadá to neslavně

Analytická společnost IDC ukázala světu nový COVID-19 Tech Index, jenž má znázornit celkový výhled na vývoj IT investic v roce 2020 s přihlédnutím ke dvěma hlavním faktorům – náladě zákazníků a tržním ukazatelům. První pohled bohužel nevěstí příliš dobrého.

IDC uvádí, že z průzkumu mezi podniky vyplynulo plánované snížení investic do tradičního IT, tj. PC, mobilních zařízení, serverů, úložišť, ale také služeb. Firmy však současně přemýšlejí o investici do cloudu a nových konceptů v čele s AI a IoT.

Index používá hodnotu 1000 jako svou základní osu. Pokud je daný ukazatel vyšší, globální IT investice za tento rok porostou, je-li nižší, klesnou. Nálada zákazníků je zatím nad touto hranicí, ale pod analytiků to má nepříliš povzbuzující vysvětlení.

Odložený dopad

„Je tam pravděpodobně určitá latence daná tím, že si všechny podniky dosud neuvědomily plný rozsah následků pandemie,“ vysvětluje viceprezident IDC Stephen Minton. „Některé americké firmy ještě koncem března plánovaly navýšení rozpočtů, což se však podle nás brzy změní.“

Minton zároveň dodává, že „odhodlané“ postoje amerických podniků vyvážily podstatně pesimističtější pohledy firem z Evropy a Asie. Druhá část indexu, tedy ekonomické ukazatele, již dopadla hůře a podle IDC prakticky není pochyb, že IT investice letos poklesnou.

Tabulka – COVID-19 Tech Index

Ukazatel březen 2020 duben 2020 Nálada zákazníků 1023 1006 Tržní ukazatele 988 969 Celkem 1005 987

Pozn: Základní hodnota 1000 bodů značí meziroční stagnaci letošních globálních investice do IT, vyšší čísla značí růst, nižší naopak pokles

Zdroj: IDC

Graf – Průměžný vývoj ukazatele COVID-19 Tech Index

Zdroj: IDC