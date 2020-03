IDC: Konec roku přinesl globálnímu trhu velkoformátových tiskáren smíšené výsledky

Společnost IDC uvádí, že celosvětový trh velkoformátových tiskáren v posledním čtvrtletí roku 2019 mírně vzrostl, především díky úspěchům v regionu EMEA, v Kanadě a Latinské Americe, jež vykázaly dvouciferný růst.

„Růst prodeje v EMEA kompenzoval pokles ve Spojených státech a asijsko-pacifických regionech, čímž se zasloužil o celkový mírný růst globálního trhu,“ říká Tim Greene z IDC. „Stále vidíme solidní zájem o UV vytvrditelný a inkoustově-sublimační tisk.“

Analytici uvádí, že oblast EMEA ve čtvrtém kvartálu posílila o 14 %, za což svědčí zejména silnému růstu v západní Evropě. Dodávky v Kanadě i Latinské Americe vzrostly i více než 10 %, ale kvůli propadu v USA regionální trh celkově oslabil o 3,5 %.

Prodej v asijsko-pacifickém regionu (bez Japonska) vyrostl o mírných 1,5 %, ovšem Japonsko ve sledovaném období vykázalo zhruba 16% propad. Analytici vývoj pozorně sledují, jelikož množství velkoformátových tiskáren se vyrábí právě v tomto regionu, jehož se nejcitelněji dotýká epidemie koronaviru.

Žádná změna v čele žebříčků výrobců

Největším výrobcem velkoformátových tiskáren je podle IDC i nadále HP, jež ve čtvrtém kvartálu prodalo 31 % všech dodaných zařízení. S výrazným odstupem co do hodnoty následuje Canon, třetí příčku si udržel Epson.

Na čtvrtém místě je Mimaki, jež však na nejsilnější trojici výrazně ztrácí. Do velké pětky ve sledovaném období nakoukl také Roland s 3% podílem co do počtu prodaných tiskáren a 4% podílem co do hodnoty.

Tabulka – Srovnání největších výrobců podle podílu

Výrobce Podíl prodeje 4Q19 Podíl obratu 4Q19 1. HP 31 % 21 % 2. Canon 22 % 13 % 3. Epson 17 % 8 % 4. Mimaki 3 % 7 % 5. Roland 3 % 4 % ostatní 24 % 37 % Celkem 100,0 % 100,0 %

Zdroj: IDC

Graf – Srovnání největších výrobců podle podílu

Zdroj: IDC