IDC: Investice do cloudové infrastruktury poprvé překonaly výdaje na tu tradiční

Společnost IDC uvádí, že globální investice do IT infrastruktury (serverů, podnikových úložišť a ethernetových switchů) pro cloudová prostředí v druhém kvartálu letošního roku meziročně vzrostly o silných 34,4 % na 19 miliard dolarů.

Výdaje na tradiční necloudovou infrastrukturu ve stejném období stouply o 8,7 %. Analytici podotýkají, že odlišná tempa růstu odráží reakci trhu na zásadní změny vyvolané pandemií koronaviru a roli, kterou v těchto změnách hraje IT infrastruktura.

Organizace po celém světě se uchýlily k užívání online nástrojům, jako jsou například aplikace pro spolupráci, virtuální akce, nákupy či vzdělávání. Cloudová prostředí pak v tomto přesunu do virtuálu hrála zásadní roli.

Výdaje na veřejnou cloudovou IT infrastrukturu se v druhém čtvrtletí 2020 zvýšily o 47,8 % na 14,1 miliardy dolarů a poprvé překonaly výdaje na tradiční IT infrastrukturu. Investice do soukromé cloudové infrastruktury vzrostly o 7 % na 5 miliard dolarů.

Bod zlomu pro tradiční prostředí

IDC věří, že trh hardwarové infrastruktury dosáhl bodu zlomu a že podíl investic do cloudových prostředí bude i nadále růst. Za celý letošní rok nicméně ještě převládnou výdaje na tradiční infrastrukturu, a to v poměru 54,8 % ku 45,2 %.

Analytici dále odhadují, že růst zájmu o veřejnou cloudovou IT infrastrukturu v druhé polovině roku zpomalí, nicméně výdaje za celý rok vykážou 16% růst na 52,4 miliardy dolarů. Investice do soukromého cloudu by pak za celý rok měly posílit jen o 0,3 % na 21,5 miliardy.

Výdaje na cloudovou IT infrastrukturu ve druhém kvartálu rostly ve všech regionech; nejsilnější vzestup pak zaznamenaly dva největší regiony – Čína (meziročně o 60,5 %) a Spojené státy (meziročně o 36,9 %).

Analytická společnost dodává, že ve všech regionech s výjimkou střední a východní Evropy a Blízkého východu a Afriky rostla poptávka po veřejné cloudové infrastruktuře rychleji než po soukromém cloudu.

Trojciferný růst pro Inspur

Co se výrobců týče, výsledky byly ve sledovaném období smíšené. Zatímco Inspur více než zdvojnásobil své tržby a vyhoupl se na sdílené druhé místo, Cisco vykázalo zhruba desetinový pokles. Lídrem trhu zůstal Dell.

Silný růst zaznamenala i neformální skupina ODM výrobců (meziročně o 63,6 %) a Lenovo (meziročně o 49,3 %). Ostatní výrobci rostli v průměru o 16,4 %.

Z dlouhodobého hlediska IDC očekává, že výdaje na cloudovou IT infrastrukturu porostou do roku 2024 v průměru o 10,4 % ročně, přičemž trh by měl na konci prognózovaného období dosáhnout hodnoty 109,3 miliardy dolarů.

Investice do veřejných cloudových datacenter by měly představovat 69,4 % celkové sumy, což představuje průměrný roční růst o 10,9 %. Výdaje na soukromou cloudovou infrastrukturu by měly růst v průměru o 9,3 %, naopak výdaje na tradiční infrastrukturu budou klesat v průměru o 1,6 % ročně.

Tabulka – Výsledky globálního trhu cloudové infrastruktury v 2Q20 (miliony dolarů)

Výrobce Prodej 2Q20 Podíl 2Q20 Prodej 2Q19 Podíl 2Q19 Meziroč. změna 1. Dell 2 506 13,2 % 2 330 16,5 % 7,5 % 2. HPE* 1 981 10,4 % 1 770 12,5 % 12,0 % 2. Inspur* 1 917 10,1 % 812 5,7 % 136,0 % 4. Lenovo* 1 087 5,7 % 728 5,1 % 49,3 % 4. Cisco* 941 5,0 % 1 066 7,5 % -11,7 % ODM výrobci 6 656 35,0 % 4 069 28,8 % 63,6 % ostatní 3 925 20,6 % 3 371 23,8 % 16,4 % Celkem 19 013 100,0 % 14 147 100,0 % 34,4 %

* statistická remíza

Zdroj: IDC

Graf 1 – Meziroční vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC

Graf 2 – Prognóza vývoje trhu 2018-2024 podle typu užití

Zdroj: IDC