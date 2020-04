IDC: Hodnota evropského trhu chytrých telefonů klesne o čtvrtinu, možná více

Společnost IDC předpovídá, že evropský trh chytrých telefonů v letošním roce kvůli dopadům koronavirové krize oslabí o více než čtvrtinu. Nejčernější prognóza analytiků přitom počítá s poklesem hodnoty o bezmála polovinu.

Pokud se odhady vyplní, šlo by o nejprudší propad, jaký analytická společnost v Evropě zaznamenala za posledních dvacet let. Důsledky by mohly být horší než během finanční krize před dvanácti lety, kdy trh oslabil o 6,3 % v roce 2008 a 13,1 % v roce 2009.

„Stále více ekonomických prognóz naznačuje, že HDP v největších evropských zemích by mohlo vykázat oproti roku 2008 dvojnásobný propad,“ říká Simon Baker z IDC. „Mezi hlavní negativní faktory patří uzavřené prodejny a rostoucí nezaměstnanost.“

Marta Pintová z analytické společnosti dodává, že nejsilnější propad zaznamenají Španělsko a Itálie, tedy země, jež krize spojená s onemocněním covid-19 zasáhla nejhůře. „Téměř všechny evropské trhy ale poklesnou přibližně o pětinu,“ dodává.

Měny dělají kotrmelce

IDC uvádí, že pandemie v prvním čtvrtletí odstartovala problémy v dodávkách telefonů. Ty jsou sice podle analytiků víceméně zažehnány, trhy ale aktuálně drtí kolaps poptávky. Pro mnoho lidí ve finanční tísni totiž nebude koupě nového mobilu prioritou.

Jedním z aspektů krize v Evropě byl pokles národních měn mimo eurozónu, a to včetně několik východoevropských. Pokles poptávky po ropě vyvolal další cenový pád, který snížil hodnotu ruského rublu o čtvrtinu.

Na mnoha trzích – ten ruský nevyjímaje – tak klesá hodnota trhu chytrých telefonů spolu s národní měnou. To bude podle odhadů IDC dalším významným faktorem ovlivňujícím pokles evropského trhu.

Graf – Odhady vývoje evropského trhu chytrých telefonů

Zdroj: IDC