IDC: Globální výdaje na řešení pro big data a analytiku letos vyrostou o desetinu

Společnost IDC předpovídá, že celosvětové výdaje na řešení pro velká data a byznysovou analytiku (BDA) v roce 2021 meziročně vzrostou o 10,1 % na 215,7 miliardy dolarů.

Prognóza rovněž ukazuje, že tempo investic do řešení BDA v následujících letech zrychlí ruku v ruce s tím, jak se globální ekonomiky budou vzpamatovávat z pandemie covidu-19. Výdaje by tak do roku 2025 měly růst v průměru o 12,8 % ročně.

Jessica Goepfertová z IDC podotýká, že investice do BDA rostou relativně zdravým tempem ve všech odvětvích. Pomáhá tomu i fakt, že vedoucí pracovníci ve zvýšené míře vyhledávají řešení, která umožní lepší a rychlejší rozhodování.

„I méně dynamická odvětví, jako je například stavebnictví, začala podporovat investice do plánování rozšířeného dodavatelského řetězce a propojených a spolupracujících pracovních prostorů,“ vysvětluje Goepfertová.

USA výrazně v čele investic

Analytická společnost informuje, že mezi odvětví, která v současné době nejvíce investují do řešení pro velká data a byznysovou analytiku, patří bankovnictví, diskrétní výroba a profesionální služby – v roce 2021 budou tvořit třetinu všech investic do BDA.

Další tři průmyslová odvětví – procesní výroba, telekomunikace a veřejná správa – podle IDC letos společně proinvestují téměř 47 miliard dolarů. V rámci pětileté prognózy pak nejrychleji porostou investice právě ze strany telekomunikačního sektoru.

Téměř polovina všech výdajů na BDA v roce 2021 poputuje na IT služby; hodnota tohoto segmentu by se měla vyšplhat na více než 85 miliard dolarů. V těsném závěsu následuje software s 82 miliardami, jenž by podle prognózy měl vykázal nejrychlejší růst – do roku 2025 v průměru o 15,1 % ročně.

Z geografického hlediska není překvapením, že největším trhem pro řešení BDA budou Spojené státy, kde se výdaje letos vyšplhají na 110 miliard dolarů. S velmi výrazným odstupem jsou pak Japonsko (12,4 miliardy) a Čína (11,9 miliardy).

Čtvrtou zemí, kde investice do BDA překonají desetimiliardovou hranici, je podle analytiků Velká Británie. Nejrychleji rostoucím trhem by měla být Argentina s průměrným růstem o 21,2 % ročně.

Zdroj: IDC.