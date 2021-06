IDC: Globální trhy switchů a routerů v prvním čtvrtletí zaznamenaly slibný růst

Společnost IDC informuje, že celosvětový trh ethernetových přepínačů na začátku roku posílil o 7,6 % na 6,7 miliardy dolarů. Ještě lépe si vedl trh routerů pro podniky a MSP – ten meziročně vyrostl o dokonce 14,4 % na 3,4 miliardy.

Z geografického hlediska vykázal trh switchů opět smíšené výsledky. Zatímco asijskopacifický region má za sebou silný kvartál s 19,8% růstem Číny či 23,5% zlepšením Japonska, výsledky v EMEA spíše zklamaly.

Západoevropský trh v prvním čtvrtletí 2021 vzrostl o 16,7 %, a to zejména díky silnému výsledku Německa, které si polepšilo o 14,3 %. Náš region CEE naopak ve sledovaném období oslabil o 7,8 %, oblast MEA pak o 3,7 %.

Rozkolísaný byl podle analytiků i trh v obou Amerikách – zatímco Spojené státy vyrostly o mírných 2,5 %, Kanada vykázala 11,8% propad. Stejným tempem jako USA pak rostly trhy v Latinské Americe.

„Navzdory regionálním rozdílům odráží růst v prvním čtvrtletí 2021 optimismus, že letošní rok bude pro světový trh s ethernetovými přepínači úspěšnější než covidový rok 2020,“ nastiňuje situaci Brad Casemore z IDC.

Datacentra vyžadují vyšší rychlosti

Casemore doplňuje, že při návratu do normálního provozu se budou podniky snažit obnovit investice do svých sítí a datových center. Hyperškálovatelná centra zase navyšují své kapacity, aby byly schopné naplnit zvýšenou poptávku po cloudových službách.

Z hlediska jednotlivých kategorií ethernetových switchů se nejlépe daří zařízením podporujícím vyšší rychlosti. Například prodej 100Gb přepínačů v prvním čtvrtletí stoupl o 16,9 %, tržby dokonce o 27,2 %.

Působivý růst podle analytiků zaznamenaly i 25Gb a 50Gb switche, a to konkrétně o 28 % co do tržeb a o 21 % co do počtu dodaných zařízení. Poptávka po 10Gb zařízeních vzrostla o 18,1 %, tržby však stagnovaly, a podobně zájem o 1Gb switche stoupl o 12,2 %, ale tržby klesly o 2,4 %.

Celkové dodávky v první kvartálu 2021 podle IDC meziročně vyrostly o 15,4 %, tržby pak o 10,2 %. Přepínače pro datacentra tvořily 13 % všech dodávek, ale zároveň 43,1 % všech tržeb. Nedatacentrová část trhu meziročně posílila o 5,8 %.

Trh routerů zůstává pro vendory růstový

Globální trh routerů pro podniky a poskytovatele služeb v prvním kvartálu vyrostl o 14,4 %. Co se týče jednotlivých regionů, tržby v západní Evropě meziročně vyrostly o 19,9 %; podobně posiloval i náš region CEE, konkrétně o 18,1 %.

Asijskopacifický region (bez Japonska) si ve sledovaném období polepšil o 27,8 %, region MEA o 11 %. Podnikový segment v USA oslabil o 5,4 %, ale díky silnému 38,7% růstu druhé kategorie vykázal trh celkový růst o 25,7 %.

Z hlediska jednotlivých výrobců si hegemon Cisco polepšil o 3,4 % na trhu switchů a o 18,5 % na trhu routerů. Mírněji rostlo Huawei, a to konkrétně o 1,7 % mezi přepínači a o 1,5 % mezi routery.

Větší růst na trhu ethernetových switchů si připsala Arista, která si ve sledovaném období polepšila o 28,6 %. Tržby rostly i HPE, a to konkrétně o 6,3 %. Naopak Juniper na poli přepínačů oslabil o 14,8 %, zatímco na trhu routerů vykázal 21,1 % růst.

Graf – Kvartální vývoj podílů největších výrobců switchů

Zdroj: IDC