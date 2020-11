IDC: Globální trh VR a AR výrazně poroste, pomáhá i pandemie

Společnost IDC vydala upravenou prognózu pro celosvětový trh výdajů na virtuální (VR) a rozšířenou (AR) realitu. V aktuální předpovědi sice snížila odhad růstu, i tak ale zůstává pozitivní.

Trh by měl do roku 2024 růst v průměru o 54 % ročně a na konci prognózovaného období dosáhnout hodnoty 72,8 miliardy dolarů. V letošním roce má přitom podle odhadů analytiků vyrůst na něco málo přes 12 miliard.

„Rok 2020 byl pro trh VR a AR zlomovým,“ poukazuje Stacey Soohoová z IDC. „Podniky a organizace napříč všemi vertikálními odvětvími ve zvýšené míře reagují na bezprecedentní potřebu po rozšířené, smíšené a virtuální realitě.“

Technologie i nadále nejčastěji nacházejí využití pro školení a výměnu know-how; dostává se však i do oblastí, které do značné míry vyžadují osobní interakce, od virtuálních prohlídek realit až po předvádění zboží v maloobchodu.

Školení a zábava v čele...

IDC uvádí, že mezi největší oblasti komerčního využití VR a AR budou v roce 2024 patřit školení (4,1 miliardy dolarů), průmyslová údržba (4,1 miliardy) a maloobchodní prodej (2,7 miliardy).

Ve spotřebitelském segmentu povede VR gaming, AR gaming a sledování videa s prvky virtuální reality. Tyto tři případy využití by v roce 2024 měly dohromady vygenerovat tržby ve výši 17,6 miliardy dolarů.

Mezi případy využití, u kterých dojde do konce prognózovaného období k nejrychlejšímu růstu tržeb, podle analytiků patří interní videografie (v průměru o 101 % ročně) a správa dodávek zásilek a balíků (o 100,5 % ročně.)

... ale největší hlad po AR/VR mají banky

Z hlediska jednotlivých odvětví analytici odhadují, že nejrychleji porostou výdaje v bankovním sektoru (v průměru o 126,7 % ročně) následované federálním/vládním sektorem (o 102,5 % ročně).

Očekává se, že spotřebitelské výdaje do roku 2024 porostou v průměru o 34,1 % ročně. Nejvíce bude na konci prognózovaného období investovat maloobchod (7,3 miliardy dolarů), následovaný diskrétní a procesní výrobou (5,9, resp. 5,1 miliardy).

Z technologického úhlu pohledu budou přibližně dvě třetiny všech výdajů do roku 2024 tvořit zařízení. Na software padne zhruba čtvrtina investic a nejrychlejší růst si připíšou konzultační služby a systémové integrace (v průměru o 77,3 %, resp. 90,7 % ročně).

Do AR a VR se podle analytiků bude nejvíce investovat v Číně, ačkoli její podíl na celkových výdajích bude klesat. Zatímco letos by měl přesáhnout 50 %, v roce 2024 by to mělo být jen něco přes 36 %.

Druhým největším regionem budou Spojené státy americké, které se díky silnému růstu výdajů (v průměru o 75,1 % ročně) budou na Čínu rychle dotahovat, následované západní Evropou, jež by měla posilovat v průměru o 72,8 % ročně.

Zdroj: IDC