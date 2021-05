IDC: Globální trh služeb veřejného cloudu obstál, v roce 2020 vyrostl o čtvrtinu

Společnost IDC uvádí, že celosvětový služeb veřejného cloudu, jenž zahrnuje infrastrukturu jako službu (IaaS), platformu jako službu (PaaS), software jako službu (SaaS) a software pro systémovou infrastrukturu jako službu (SISaaS) v roce 2020 posílil o 24,1 % na 312 miliard dolarů.

Výdaje se podle analytiků i v loňském roce konsolidovaly – nejsilnější pětice poskytovatelů služeb veřejného cloudu totiž ovládla 38 % trhu a vykázala průměrný meziroční růst o 32 %.

„Přístup ke sdílené infrastruktuře, datům a aplikačním zdrojům ve veřejných cloudech sehrál zásadní roli při pomoci organizacím a jednotlivcům orientovat se v narušeních uplynulého roku,“ okomentoval vývoj trhu Rick Villars z IDC.

Villars dodává, že v nadcházejících letech bude schopnost podniků řídit rostoucí portfolio cloudových služeb základem pro zavedení větší automatizace do obchodních a IT procesů. Tento posun by jim měl zároveň pomoci zvýšit digitální odolnost.

IaaS a PaaS na vzestupu

IDC informuje, že segmenty IaaS a PaaS v loňském roce rostly rychleji než průměr trhu. Tento vývoj by měl podle analytické společnosti vydržet i v následujících letech.

To dle analytiků zdůrazňuje rostoucí závislost podniků na základech postavených na cloudové infrastruktuře, softwarově definovaných datech, výpočetních a řídicích řešeních jako službě a cloudových nativních platformách pro nasazení aplikací pro interní podnikové IT aplikace.

„Poskytovatelé cloudových služeb rychle rozšiřují své portfolio infrastrukturních a platformových služeb, aby řešili scénáře důvěrných výpočtů, výkonově náročných výpočtů a hybridního nasazení,“ vysvětluje Dave McCarthy z IDC.

„Vysoké tempo růstu PaaS, IaaS a SISaaS, které dohromady tvoří přibližně polovinu trhu služeb veřejného cloudu, odráží poptávku po řešeních, která urychlují a automatizují vývoj a dodávky moderních aplikací,“ doplňuje Lara Gredenová z IDC.

Zdaleka největší tržby však generují aplikace SaaS

Frank Della Rosa z IDC doplňuje, že největším a nejvyspělejším segmentem trhu jsou aplikace SaaS – v roce 2020 vykázaly tržby ve výši 148 miliard dolarů.

„Organizace napříč průmyslovými odvětvími uspíšily nahrazení starších podnikových aplikací novým typem aplikací SaaS, který je založen na datech, je intuitivní, lze jej kombinovat a ideálně se hodí pro více distribuovaných cloudových architektur,“ vysvětluje Della Rosa.

Zdroj: IDC

Tabulka – Výsledky trhu služeb veřejného cloudu v roce 2020 (miliony dolarů)

Odvětví Tržby 2020 Podíl 2020 Tržby 2020 Podíl 2020 Meziroč. změna IaaS 67,2 21,5 % 50,2 19,9 % 33,9 % SaaS – software pro systémovou infrastrukturu 49,2 15,7 % 40,2 16,0 % 22,4 % PaaS 47,6 15,2 % 36,1 14,4 % 31,8 % SaaS – aplikace 148,4 47,5 % 125,2 49,7 % 18,6 % Celkem 312,4 100 % 251,7 100 % 24,1 %

Zdroj: IDC

Graf – Trh služeb veřejného cloudu podle podílu

Zdroj: IDC